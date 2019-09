I Erle Marie Sørheims omtale av min selvbiografi Den forseglede ordre anklager hun meg for «å hoppe bukk over hele debatten om antisemittismen til forfatteren og antroposofen Alf Larsen», og for å tilsløre «antroposofen Karl Brodersens brune fortid» i tenåringsalderen midt på 1930-tallet.

Sørheim finner det «påtagelig» og «eiendommelig» at ikke Brodersens ungdomstid og Alf Larsens antisemittisme inngår i min selvbiografi. Hun mener at antisemittisme og nazisme ville «glidd naturlig inn i tematikken» i Den forseglede ordre og forklarer fraværet av diskusjonene om dette med at «antroposofene har vanskelig for å akseptere grumsete farvann i eget basseng».

Sørheim insinuerer at det er viktigere for meg å beskytte antroposofien mot anklager om «brune» tendenser enn å holde oppgjør med nazisme og antisemittisme. Det opplever jeg som en mistenkeliggjøring og sverting av min person.

Handler om mitt personlige liv

Jeg har i mitt forfatterskap sannelig ikke «hoppet bukk over» debattene om antroposofi og antisemittisme. I Morgen ved midnatt handler et 55 siders kapittel om Steiner og antisemittismen i Mellom-Europa på 1800-tallet. I 2009 førte jeg en lang polemikk med Tore Rem om anklagene mot Jens Bjørneboe for å ha vært «tyskvendt» under krigen. I 2018 deltok jeg i debatten om Alf Larsen og Steiner. Alt er tilgjengelig på nettet.

Hvorfor er det ikke med i Den forseglede ordre? Fordi selvbiografien handler om mitt personlige liv. Den er ikke skrevet etter noe prinsipp om at «alle skal med», som Sørheim påstår, men følger den eksistensielle kampen: Kjærligheten, mystikken og livskallet er bokens tematikk.

Inngripende hendelser

Hvorfor skulle jeg skrive om Alf Larsen, som aldri har betydd noe for meg? Sørheim prøver å klistre ham på meg, åpenbart for å få hans groteske antisemittisme til å smitte over på meg.

Derimot var striden rundt Bazarovs barn og særlig Himmelen vet ingenting på 1980-tallet eksistensiell for meg og førte til nedleggelsen av tidsskriftet Arken, som i 12 år var en viktig del av mitt forfatterskap og inntektsgrunnlag. Kan det virkelig være bokanmelderens mening at så inngripende hendelser i livet skal utelates i en selvbiografi?

Omtalen av den fordømmende kritikken dekker 3 prosent av selvbiografien. Likevel kaller Sørheim Den forseglede ordre for et «selvrettferdig forsvarsskrift». En slik tolkning er så skjev at man må håpe fordreiningen er gjort med vilje.

Like mye roman som sakprosa

Sant nok, jeg har fortalt om opplevelsen av å stå alene i en fiendtlig offentlighet, hva det gjør med deg og hvordan du kan overleve det. Sørheim ser ut til å mene at jeg heller skulle «glattet over» eller aller helst ha presentert «genuin selvkritikk». Skulle jeg ha latt være å fortelle min egen historie og i stedet gjort hennes tankeverden til min?

Sørheim har ikke har oppfattet at en selvbiografi er like mye roman som sakprosa. Behandling av saksstoff uten nær tilknytning til det personlige livet ville ha brutt med bokens stil og sprengt dens rammer. Den forseglede ordre er fortellingen om mitt liv, ikke dets klipparkiv.

Erle Marie Sørheims anmeldelse av Den forseglede ordre: