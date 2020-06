Det som er mest opprørende med politivolden i USA, er at mye av den er lovlig. Også det skiller USA fra Norge.

Vi kjenner tallene nå. Politidrapet på George Floyd er bare ett av mange. I USA blir om lag tusen mennesker drept av politiet, hvert år. Svarte blir mer enn dobbelt så ofte drept av politiet som hvite, selv om de kun utgjør 13 prosent av befolkningen.

Det som er mindre kjent, er at mye av politivolden i USA er fullt lovlig.

Opplært til å sikte mot overkroppen

Den amerikanske grunnloven regulerer politiets adgang til å pågripe. Selv om grunnloven stiller krav om arrestordre fra retten, er bestemmelsen tolket slik at det i regelen er politibetjentene på stedet som beslutter pågripelser.

De kan pågripe på mistanke om bagatellmessige forhold, som falske vekslepenger eller salg av enkeltsigaretter, dersom politiet har rimelig grunn til å tro at personen ellers vil unndra seg arrest.

Den eneste begrensningen på politiets maktbruk er at den må være «rimelig». Sentralt i vurderingen er om mistenkte aktivt motsatte seg arrest eller forsøkte å løpe unna.

Se for deg en person som er mistenkt for et straffbart forhold, og som i redsel løper i stedet for å stanse for politiet. Etter omstendighetene kan en politibetjent i USA da skyte.

Politiet der er kun opplært til å sikte mot overkroppen, så skudd ender ofte fatalt.

Etter rettspraksis skal det også svært mye til før politivold anses ulovlig.

Lovlig å skyte flyktende 15 ganger

Amerikansk høyesterett har ment at politiet handlet lovlig da det skjøt en mistenkt på flukt 15 ganger i ryggen. Politiet behøvde ikke stanse skytingen før mistenkte var død.

Retten mente også at politiet handlet lovlig da de smadret en mistenkts bil for å stanse en biljakt, selv om sjåføren ble lam.

En ankedomstol fant at politiet handlet lovlig da de brukte smerteteknikker («pain compliance») for å tvinge demonstrante som passivt motsatte seg arrest. Kvelertak med kneet er en slik type teknikk.

Ifølge jusprofessor Paul Butler ved Georgetown University, forfatter av boken Chokehold, er det heller ikke åpenbart at politiet handlet grunnlovsstridig overfor George Floyd, mannen som ble drept da en politimann presset kneet sitt mot nakken hans i Minneapolis nylig.

Politiet vil kunne hevde at Floyd motsatte seg arrest, og at kvelertaket var rimelig maktbruk for å tvinge ham til å adlyde.

De vil neppe få gehør for at det var rimelig å fortsette kvelertaket etter at Floyd sluttet å bevege seg, men frem til det punktet, sier Butler, kan de prosedere på at maktutøvelsen var lovlig.

Darnella Frazier / NTB scanpix

Svarte diskrimineres av politiet

Da Butler underviste ved Harvard Law School i 2017, brukte han denne delen av amerikansk konstitusjonell rett til å si oss noe mer om den systematiske utbredelsen av politivold overfor svarte og spansktalende i USA.

Hans poeng er at amerikansk politi har ekstraordinær makt etter grunnloven, som benyttes mer aggressivt overfor disse gruppene.

Studier viser at tungt bevæpnet politi brukes oftere i svarte nabolag, og at svarte diskrimineres av politiet, selv om man kontrollerer for kriminalitet. En ledende studie viser at siden rapportert kriminalitet også er et uttrykk for hvem politiet etterforsker, bygger tidligere forskning som tilbakeviser diskriminering av svarte på betydelige feilkilder.

Svarte er også overrepresentert i fengslene. Blant svarte menn uten videregående utdannelse vil over 50 prosent havne i fengsel.

Flere setter politibrutaliteten i sammenheng med slaveriet. Michelle Alexander, forfatter av The New Jim Crow, mener det er tale om en institusjonalisert motreaksjon mot 60-tallets borgerrettighetsbevegelse.

Andre ser det som en tillitskrise mellom svarte og politiet, og mener løsningen ligger i bedre politiutdanning og videoovervåking av politiet.

Norge har strengere regler

Sett fra Norge kan situasjonen i USA i det minste tjene til to ting.

For det første viser den betydningen av at vi har regler som forbyr uforholdsmessig og unødig maktbruk. Der amerikansk rett gir adgang til maktbruk som kan ta liv, tar norsk lovverk sikte på å beskytte mot politivold med et prinsipp om minste inngrep.

Etter menneskerettighetene har Norge også en plikt til å sikre liv ved pågripelse og fengsling, og ivareta rettighetene uten diskriminering.

Det betyr ikke at det ikke finnes problemer. Da Eugene Ejike Obiora døde under pågripelse i 2006, kritiserte Sivilombudsmannen staten for utilstrekkelige regler og opplæring i risikoene ved mageleie. Det var i strid med plikten til å sikre liv.

For det andre viser situasjonen i USA verdien av et norsk politi som er høyt utdannet, profesjonalisert og ubevæpnet, og som jobber målrettet for å dempe konflikt og bygge tillit i alle deler av samfunnet.