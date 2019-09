Til debatten om «islamkritikk», som professor Truls Wyller (27. august) med flere fører videre i denne avis. Dette er referat fra en samtale en «fiende av islam», en «vantro» og en «jødeelsker» som man kan be Allah om å «knekke ryggen» på nylig hadde med islamistiske ekstremister:

Jeg sitter på valgstand på Grønland torg i Oslo. Det stanser tre, fire salafister eller wahabier: islamistiske ekstremister. En debatt er i gang. De hevder det bare er én rettroenhet: den variant av islam de selv står for. Andre troende, med jøder og kristne, er vantro som må bekjempes.

Jeg viser til Koranen som sier noe annet. De insisterer og påstår at for eksempel alle jøder er «forbannet». Jeg korrigerer igjen med Koranen. Da er jeg en «jødeelsker» man kan be Allah om å «knekke ryggen» på.

Dreper «vantro» muslimer

Jeg spør videre om wahabier: hvorfor de dreper jøder og kristne. De sier det er ikke så mange slike som er drept. De fleste som wahabier dreper, får jeg høre, er «vantro» muslimer, som jeg er eksempel på.

Jeg peker på deres praksis mot jesidier i Irak. De sier den er berettiget og riktig. Hvis islamske styrker rykker frem og møter motstand, har de rett til – i «selvforsvar», sier de – å bli enda mer pågående i krigen.

Det er lov å ta kvinner til krigsfanger og bruke dem som man ønsker, mener de. Og slaveri er fortsatt tillatt – det må også jeg forstå.

Muslimer må stå opp mot dette

Et argument til fordel for å ta krigsfanger, sier de, er at fangene sammen med muslimer, frivillig eller ved tvang, selv kan bli muslimer og bli spart for Helvete. Når det gjelder kvinner, får jeg høre, er dette fast og bestemt, at i helvete er det fleste kvinner. Det er logisk og riktig. Og slik fortsetter diskusjonen, til de går til moskeen for å be.

Jo, visst blir jeg skremt av dette! Også når en av dem til slutt sier at jeg bør passe meg.

Muslimer har ansvar! De må stå opp og vise ansikt, langt mer enn mange gjør.

Det er riktignok ekstreme synspunkter, gitt av islamistiske særgrupper. Men synspunktene er til stede og må bli konfrontert.

