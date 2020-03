Psykologer er vant til å møte mennesker i krise. Vi vet at kriser kan få frem det verste og det beste i mennesker. Det vanligste er imidlertid at folk blir forvirret, redde og handlingslammede.

Heldigvis skal det ofte lite hjelp til for å endre dette. Det er en klisjé, men motgang gir også muligheter til vekst, dersom man klarer å komme over den første fasen i krisen.

Vi oppfordrer derfor psykologer og pasienter til å benytte de mange digitale psykologiske hjelpemidlene som er tilgjengelige via internett.

Viktigere enn noensinne

I Psykologforeningens interesseforening for digital helse, DigPsyk, har vi lenge forsøkt å motivere psykologer og pasienter til å benytte de mulighetene som digital psykologi gir. Vi har møtt mye skepsis.

Privat

Mange tviler på at effekten er like god som ved å møtes ansikt til ansikt. Forskning viser imidlertid at såkalt videoterapi, det å møte psykologen via skjerm, gir like god effekt som ved å møtes på et kontor.

Tilsvarende finnes det apper og nettbaserte behandlingsprogrammer som kan være til god hjelp for mennesker i krise. I tillegg finnes det også tekstbaserte løsninger, som chat og kryptert e-post.

Nå er disse løsningene viktigere enn noensinne.

Myndighetene har gitt beskjed om at tradisjonell kontorterapi skal benyttes i minst mulig grad ut fra et smittevernhensyn. I tillegg medfører pandemien økt bekymring hos oss alle. Økonomisk usikkerhet forsterker uroen. Forskning viser dessuten at karantene i seg selv kan gi posttraumatiske stressymptomer.

Vi bør likevel ikke la oss overvelde. Kriser går gjennom flere faser.

Alle har vi kjent på sjokket i den første fasen. Alt skjedde veldig fort og fremsto som surrealistisk.

Ettersom dagene og ukene er gått, er de fleste i reaksjonsfasen. Følelsene skifter raskt mellom frykt og savn. Heldigvis preges de neste fasene normalt sett av bearbeiding og nyorientering.

Det er ikke noe mål at alle med kriser eller psykiske vansker skal kontakte en psykolog. Forskning viser at selvhjelpsressurser ofte er tilstrekkelig. Slike løsninger kan dessuten lett kombineres med psykologsamtaler, særlig dersom psykologene er godt kjent med digital selvhjelp.

Noen faremomenter

Det finnes selvsagt noen faremomenter med for raskt å omfavne den nye, digitale psykologien.

Psykologforeningen er opptatt av at de løsningene som brukes, skal være kvalitetssikret og oppfylle alle krav til taushetsplikt og personvern.

Det enorme behovet for psykologisk hjelp kan friste både psykologer og pasienter til å bruke løsninger som ikke oppfyller de nødvendige kravene.

Interesseforeningen for digital helse har derfor laget en oversikt over løsninger som oppfyller minimumskriteriene i den såkalte «Norm for Informasjonssikkerhet».

Videre har vi lenge etterspurt at myndighetene lager en oversikt over «svanemerkede» apper og andre selvhjelpsverktøy.

I dag er det nærmest umulig for forbrukeren å vite hvilke selvhjelpsressurser som bygger på kvalitetssikret psykologisk kunnskap.

Prøv ut nye måter å hjelpe

Den siste fasen ved kriser omtales som nyorienteringsfasen.

En vellykket håndtering fører ofte til vekst og modning som menneske. Det samme gjelder for samfunnet som helhet.

Det pågår nå en nasjonal dugnad på mange områder. Vi mener at det samme må skje innen psykologisk hjelp og behandling.

Vi oppfordrer derfor alle psykologer til å prøve ut nye måter å hjelpe på. Vi tror at vi etter krisen vil oppdage at mange av de løsningene krisen har fått oss til å prøve ut, er like gode eller til og med bedre enn dem vi brukte før krisen.