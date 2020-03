På grunn av covid-19-situasjonen har jeg har mitt første møte med Nav. Aldri har jeg vært sykmeldt (bank i bordet), og aldri har jeg fått barn.

Frisk som en fisk og fortsatt i sjokk.

Jeg er 31 år, arbeidsivrig med mastergrad i HR og har hatt en relevant og god jobb i flybransjen. Jeg hadde funnet min plass.

En stor del av min identitet

For to dager siden ble jeg permittert fra arbeidsplassen jeg føler et svært sterkt bånd til. Jobben har vært en stor del av min identitet de siste fire årene. Plutselig var det ikke behov for meg, og like plutselig var jeg mottager av dagpenger. Det samme var mine kolleger.

Hva nå? tenkte jeg. Hva skal jeg bruke resten av tiden min på? Jeg landet på at jeg uansett skal være yrkesaktiv, jeg skal bidra. Hvor kan de trenge en person uten helsefaglig kompetanse? Jo, i matbutikker.

Trengte sårt hjelp

Jeg kontaktet flere butikksjefer og hadde møte med en butikksjef i nærområdet. Vi snakket om mulighetene for oss begge, og han trengte sårt hjelp med så mange sykmeldte i forbindelse med covid-19.

Nå mottar jeg full lønn tilsvarende tidligere inntekt fra Nav i 20 dager, og det har jeg full forståelse for at en butikksjef ikke kan betale. Jeg er avhengig av å beholde den inntekten jeg har for å porsjonere utgifter utover månedene jeg er permittert. Etter en måned går jeg ned til 62 prosent og må klare meg på det.

Jeg har ringt Nav og ble opplyst om at «185 kroner timen» er tallet jeg må forholde meg til etter en måned. Får jeg mindre enn dette i timen, vil jeg tape på å jobbe fremfor å få dagpenger.

Dagpenger er en økonomisk belastning, men jeg kan ikke forvente at en dagligvarehandel betaler meg 185 kroner timen. Ikke er jeg faglært, jeg er kun engasjert og vil yte.

Det er frustrerende at vi har et system der vi med medianlønn rett og slett ikke bør bidra hvis vi blir permittert og ønsker å jobbe på et annet nivå. Vi bør gå på dagpenger – rent økonomisk.

Kan ikke bidra

Dette må da løses, tenkte jeg. Det må da være bedre at jeg bidrar der det trengs i koronasituasjonen og betaler skatt enn at jeg bare får 100 prosent dagpenger? «Nei», er svaret pr. dags dato. «Ha is i magen», sier Nav. «Du er snart tilbake i jobb igjen.» «Kan jeg jobbe gratis, da?

Bidra og motta dagpenger likevel?» spurte jeg. Men det er et tilbud for dem som har vært utenfor arbeidslivet lenge. Det har ikke jeg, jeg er på min tredje dag.

Jeg har ingenting å klage over. Men at jeg ikke kan bidra til samfunnet der det trengs, uten at det skal gå ytterligere utover økonomien, er for meg totalt ubegripelig.

At det skal lønne seg for meg å være utenfor arbeidslivet, kan jeg ikke forstå gagner noen. Alt jeg vil, er å jobbe mens jeg er permittert – uansett jobb. Men av hensyn til min egen økonomi bør jeg heller gå på dagpenger og fortsette med yoga.