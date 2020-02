I en rekke artikler har Aftenposten slått opp den høye andelen narkotikarelatert kriminalitet som er sentrert rundt Grønland. Mange av bydelens beboere slår nå alarm og krever tiltak. «Det er ingen grunn til at dette området skal være stedet for alle byens rusmisbrukere og kriminelle,» sier Berit Jagmann i Grønlands Beboerforening.

Jeg har stor forståelse for at ingen ønsker å se nabolaget sitt revet i filler av vold og kriminalitet. Men er det sant det Jagmann sier? Er det virkelig ingen grunner til at Grønland skal være stedet man drar for å kjøpe dop?

Har Jagmann, som har bodd på Grønland i over 40 år, glemt den lange og grundig forankrede politiske prosessen for å flytte Oslos åpne russcene østover fra Plata tidlig på 2000-tallet?

Argumentene for Grønland

Jeg kan i hvert fall komme på flere grunner til at Vaterlandsparken er et naturlig midtpunkt for narkotikahandelen i Oslo:

1. Det er sentralt

Vaterlandsparken ligger nesten midt i Oslo. Den er i gåavstand fra hele sentrum og er et bokstavelig steinkast unna tog, buss, trikk og T-bane. Det er dermed en ypperlig plassering for å forsyne ikke bare nærområdet, men hele Oslo med stoff.

2. Det har mange brukersteder

Grønland er et av de mer forfalne og minst gentrifiserte områdene i Oslo. Narkomane har ofte ikke dedikerte steder der de får lov til å rulle opp eller injisere i fred, men Grønland har det nest beste: Store, tomme betongkjemper som har mange mørke hjørner, lave passasjer og hulrom å gjemme seg vekk i.

3. Det er et trivelig sted å henge

Gjengvirksomhet kan nok fremstå ganske actionfylt på TV, men i virkeligheten bruker man det meste av tiden på å henge rundt og prate. Det kan man gjøre i Vaterlandsparken, en koselig liten grønn lunge midt i asfaltjungelen. Her kan man sitte på benker, sole seg og kanskje ta en pils eller en joint. Det er lett å komme i prat med fremmede, og man kan koble av med en runde petanque eller utesjakk, eller en rolig spasertur oppover Akerselva. Det er rett og slett et ålreit sted å være både for gjengene og kundene deres.

4. Det er få turister der

Vi har brukt hundrevis av milliarder på å pusse opp de fine delene av Oslo, og turismen boomer. Det ville vært en katastrofe å la de narkomane ødelegge festen for Oslos viktigste næring. Grønland er det derimot ikke så farlig med.

Hva er alternativet?

Det kan hende det finnes bedre argumenter imot å konsentrere Oslos kriminelle gjenger på et lite område på Østkanten.

Men hvor mener Jagmann de heller bør være? Mener hun at vi bør flytte rusmisbrukerne tilbake til Plata eller nedre Karl Johan? Vil hun ha narkotikasalg i Frognerparken eller foran Stortinget i stedet? Mener hun at byens tunge heroinister skal bli tvunget til å ta T-banen helt ut til Grorud?

Det holder ikke å si at hun bare ikke vil ha den åpne russcenen der hun selv bor. Hun må presentere et alternativ som er mer hensiktsmessig for hele Oslos befolkning.

Et sånt alternativ kunne være at narkotikahandelen foregikk i regulerte, lovlige utsalg, istedenfor å være styrt av kriminelle gjenger. Men enn så lenge ser det ut til å være politisk enighet om å ha et illegalt narkotikamarked i Oslo. Det må ha et sted å være.

Og vi som bor på Frogner, vil i hvert fall ikke ha det her.

