Det er rett og slett motbydelig og skremmende å se at Bahareh Letnes hyller en blodig terrorist som Qasem Soleimani og viser støtte til presteregimet i Iran.

Ved å sammenligne Qasem Soleimani med norske motstandshelter under 2. verdenskrig, sammenligner Letnes faktisk det norske regimet og det iranske regimet og prøver å si at det å tjene det blodige diktaturregimet i Teheran, er like berettiget og moralsk riktig som å tjene og forsvare det norske demokratiet. Dette er ren propaganda til fordel for det iranske regimet, ikke et politisk argument.

Undertrykkelse og brutalitet

Soleimani er en av de mest brutale statsmennene i Irans historie. De primære dataene for å finne ut av Soleimanis bidrag som leder av al-Quds-styrken, er all den undertrykkelsen og brutaliteten som de iranskstøttede sjiamilitsene har utøvd i Midtøsten i hans tid som leder.

Soleimani har i mange år dannet, trent opp, finansiert med milliarder av dollar, og ofte styrt direkte – men i skyggen – titalls av brutale proxy-terrorgrupper i Midtøsten, som Hizbollah i Libanon, Ansar Allah i Jemen og al-Ḥashd ash-Shaabi i Irak. Det er ikke uten grunn at nyheten om drapet på ham utløste spontane jubeldemonstrasjoner blant folk i Bagdad og blant interne flyktninger i Syrias Idlib.

Kvinnefiendtlig

Letnes har fått oppholdstillatelse på grunnlag av at hun skal ha risikert tvangsekteskap som mindreårig jente i Iran. Hun er altså av den oppfatning at myndighetene i Iran ikke tar kvinneundertrykkelse på alvor og ikke gir dem nok beskyttelse.

Så langt har hun rett. Iransk lov krever offisielt kvinnens samtykke når ekteskap blir inngått. Men myndighetene løfter ikke en finger for å sjekke om kvinnens samtykke er resultat av tvang eller fri vilje, og de straffeforfølger ikke familier som praktiserer tvangsekteskap.

Det er dessverre hundretusener av kvinner som bor under tak og må dele seng med menn de misliker eller ikke har noen følelser for. Ja, Letnes har rett i at det iranske regimet er forferdelig ansvarsløst og kvinnefiendtlig, men det rimer ikke med hennes støtte til og lojalitet mot det regimet.

Støttespiller for regimet

Letnes og kjæresten Per Sandberg har sarkastisk kalt sin bok «Fremmede makter har flyttet inn». De har på den måten prøvd å bagatellisere betydningen av hennes støtte til det iranske regimet. Men den støtten bør vi ta på alvor. Bahareh Letnes er en kjendis i norsk offentlighet, og norske medier bidrar følgelig til at hennes støtte når folk i et større omfang.

Mange mente at en agent for det iranske regimet i form av Bahareh Letnes hadde flyttet inn hos den tidligere fiskeriministeren. Det er ikke sikkert at det var tilfellet, selv om jeg og mange andre som kjenner til hvordan iransk etterretning og deres ambassade i Oslo opererer og rekrutterer informanter, har svært vanskelig for å tro at hun som får invitasjoner til ambassaden har et uskyldig forhold til regimet.

Men en ting som er sikkert, er at en støttespiller for et undertrykkende regime har flyttet inn i Norge og driver med aktiv propaganda til fordel for det.