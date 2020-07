Farlig ønsketenkning fra pensjonert professor | Torkel Steen

Torkel Steen, sykehuslege

8. juli 2020 12:45 Sist oppdatert nå nettopp

To leger gjør seg klare for å teste rekrutter for koronaviruset. «At covid-19 er en langt større trussel mot folkehelse og samfunn enn tidligere epidemier de siste 100 år, bør være åpenbart for alle», skriver innleggsforfatteren. Carina Johansen / NTB scanpix

Viruset har blusset opp flere steder i verden. Leser ikke den pensjonerte professoren Carl-Fredrik Bassøe aviser?

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Den pensjonerte professoren Carl-Fredrik Bassøe slipper til den 7. juli med: «Covid-19 er som tidligere epidemier. Nå er det nesten ingen nye tilfeller. Så vidt jeg vet har en ny oppblomstring med samme virus aldri forekommet.»

Det er godt at Aftenposten har takhøyde i korrespondansespalten. Men leser professoren ikke aviser? Det er ny oppblomstring i Spania, Australia (Melbourne stenger nå i seks uker), Tyskland, USA og mange andre land. Etter at mange land fikk denne uvanlig alvorlige epidemien under kontroll ved harde, kostbare tiltak, har de sluppet opp. Resultatet er en ny smittebølge.

Bassøe har sikkert greie på medfødt og cellulær immunitet, som han mener gir «flokkimmunitet». Svenskene satset på dette og har fortsatt et kjempeproblem. Dødstallene er overveldende sammenlignet med naboland som tok smitten mer alvorlig. Smitten ser heller ikke ut til å avta. Covid-19 er ikke som «tidligere epidemier». Den sprengte kapasiteten i velstående lands helsevesen.

Intensivkrevende pasienter, yngre enn Bassøe (f. 1947), ble lagt bort for å dø. Helsepersonell slet seg ut. Sykehusene hadde ikke, og har ikke, tilstrekkelig smittevern. Unge sykepleiere og leger døde av denne «helt vanlige epidemien». Har Bassøe glemt oppslagene fra Frankrike, Italia og Spania?

At covid-19 er en langt større trussel mot folkehelse og samfunn enn tidligere epidemier de siste 100 år, bør være åpenbart for alle. Når akademiske teorier åpenbart ikke stemmer med virkeligheten, er det teoriene som er feil. Det triste er at budskap som det Bassøe kommer med, kan bidra til en oppblomstring som norsk helsevesen og økonomi neppe har kapasitet til å takle.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter