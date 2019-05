Prinsesse Märtha Louise er en voksen kvinne. Hun kan arbeide med hva hun vil, såfremt det hun gjør er innenfor lovens rammer, selvsagt.

Noe helt annet er en kynisk utnyttelse av prinsessetittelen til kommersiell virksomhet.

Det er vi – det norske folket – som har bestemt at vi skal ha en kongefamilie. Republikanerne er fortsatt i mindretall. Den norske kongefamilien har gjort mye godt for vårt land.

Lær av britene

Jeg leser at avisen Fædrelandsvennen på lederplass ber prinsessen frasi seg prinsessetittelen, mens hun selv nekter.

Mitt forslag er en mellomting. La Märtha Louise beholde prinsessetittelen og bruke den når hun representerer den norske kongefamilien.

Når det gjelder hennes private liv og virke, kan vi høste lærdom fra vår britiske nabo. Der er det vanlig at kongelige dropper titlene på skoler og i jobbsammenheng.

Eksempler er: Prins Williams eldste sønn prins George er George Cambridge på skolen. Da prins William og hans bror prins Harry var i forsvaret, var de William Wales og Henry Wales.

Deres onkel og dronning Elizabeths yngste sønn prins Edward kalte seg Edward Windsor da han arbeidet innenfor TV-bransjen i det private næringsliv.

Norskklingende etternavn?

Den norske kongefamilien har formelt ikke noe etternavn, og på Slottets hjemmeside står det at hadde de hatt et, hadde det mest sannsynlig vært Glücksburg. Bakgrunnen for dette er at de tilhører fyrsteslekten Glücksburg.

Hva med å gi våre egne kongelige et mer norskklingende etternavn?

Igjen ønsker jeg å bruke det britiske kongehuset som eksempel. Under den første verdenskrig bestemte britiske kong George V at hans familie skulle skifte ut det tyske fyrstenavnet Sachsen-Coburg-Gotha med det engelske navnet Windsor.

Navn til kommersiell virksomhet

NRK skriver på sine hjemmesider at daværende kronprins Olav reiste inkognito som Olav Haakonson.

Jeg mener derfor at prinsesse Märtha Louise bør få etternavnet Haraldsdatter.

Slik kan hun fortsette å være prinsesse Märtha Louise når hun representerer kongefamilien, mens når hun driver sin kommersielle virksomhet, vil hun være Märtha Louise Haraldsdatter.