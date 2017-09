Kort sagt, tirsdag 12. september

En skrekkvisjon: Nationaltheatret som urban bølle

Nationaltheatret har en egoistisk «visjon» der byens mest sentrale strøk maltrakteres for at teateret skal få bedre utfoldelsesmuligheter. Arne Reisegg Myklestad, partner i arkitektfirmaet Dark, har lansert skrekkvisjonen. Teatret vil ta over hele bykvartalet, og på tre sider av bygningen blir det et skateparadis med krumme former. Ibsen og Bjørnson på hver sin sokkel får ikke lenger stå på samme nivå! Den ene er havnet nede i dypet ved den nye hovedinngangen.

Dark arkitekter

Myklestad mener stedet i dag «tilbyr lite til omgivelsene». Si det til osloborgere som går over teaterets forplass, passerer uteserveringen og musikkpaviljongen, følger gangveien som gjentar kuppelens bue mens de beundrer Holbergstatuen og de velpleide bedene. Dette er et sivilisert europeisk bymiljø.

I 1838 la slottsarkitekt Linstow frem en plan for byens utvidelse. Den har en sentral plass med viktige nye institusjoner. Bare den ene halvdelen, den med universitetet, ble fullført. Men i respekt for Linstows plan ga Henrik Bull Nationaltheatrets fasade mot Karl Johans gate en tempelgavl som svar på universitets midtparti.

På 1970- og 80-tallet utformet Lund og Slaatto Studenterlunden og hagen langs Nationaltheatret. De viktigste elementene i det sentrale parkdraget ble lagt langs én akse parallelt med byens hovedgate. Det skapte en befriende orden. Darks krumme former undergraver sporene etter Linstows byplan og svekker Lund og Slaattos ordensprinsipper. Dette er motearkitektur med en geometri som er helt ufølsom for stedets karakter.

Ulf Grønvold, Oslo

Et passivt Arbeidstilsyn

Einar Haakaas tar I Aftenposten 22. august et kraftig oppgjør med Arbeidstilsynet. Han tar utgangspunkt i etatens manglende arbeid med hensyn til å begrense kriminell virksomhet og sosial dumping – særlig i byggebransjen. Etter min oppfatning peker Haakaas på et sentralt poeng når han viser til følgende uttalelse fra flere av etatens inspektører: «De sa at krav om antall kontroller i løpet av ett år påvirker de temaer som tas opp og hvilke bedrifter de plukker ut til kontroller».

Jeg kan illustrere dette med skjebnen til KOLS-strategien som ble vedtatt av ledelsen i Arbeidstilsynet i november 2009. Dette var en oppfølging av den nasjonale KOLS-strategien. Strategien prioriterte 6 bransjer. Disse ble valgt i nært samarbeid med partene i arbeidslivet og den medisinske ekspertisen.

Asfaltarbeid ble tidlig pekt ut som en prioritert bransje siden det allerede da hadde blitt utviklet en ny teknologi for legging av asfalt (LTA) med resultat at risiko for KOLS kraftig kan reduseres. Det var full enighet med partene i arbeidslivet om at alt lå til rette for overgang til denne teknologiendringen.

I en masteroppgave før sommeren i år ble det gjennomført en omfattende analyse av muligheter og barrièrer for denne teknologiforbedringen. (Håpnes og Kandal: Endringsledelse i et bransjeperspektiv, Handelshøyskolen i Trondheim). Det blir i denne analysen konkludert med at Arbeidstilsynet har vist en passiv og tilbakelent holdning. Intet initiativ er blitt tatt de siste årene. Men det er for så vidt i tråd med etatens strategi å være en såkalt premissleverandør, altså en passiv tilbakelent holdning.

Riksrevisor Per-Kristian Foss skriver i Aftenposten 1. september at Arbeidstilsynet «nå mangler en del kompetanse til å kunne møte» arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping. Mer alvorlig er det at selv på områder der etaten har kompetanse, utnyttes ikke dette.

Haakaas foreslår å legge ned Arbeidstilsynet. Det ville etter min mening være et meningsløst tiltak. Men det er nødvendig med en omstilling og mer kreativ bruk av virkemidler. Tilsyn er selvsagt viktig, men ikke tilstrekkelig for de nødvendige arbeidsmiljøforbedringene.

Uno Abrahamsen, Tønsberg

Sophies Hage – midlertidig barnehage i syv år

Åpent brev til byråd for oppvekst og kunnskap:

Det undrer meg stort hvordan en barnehage kan ha midlertidig status i syv år, og ikke minst at uteområdet stadig bærer preg av midlertidighet.

Vi var mange som stusset over at sykehuset Sophies Minde skulle bli barnehage. Vi ble beroliget over at det skulle være midlertidig, men ingen hadde trodd at det skulle vare i syv år.

Uteområdet er svært mangelfullt sammenlignet med andre barnehager og lekeplasser. Det mangler mykt underlag, gode sandkasser, klatrestativ, husker og diverse uteleker. Nå leker barna på et gammelt asfaltunderlag. Hvorfor skal barna våre tilbys så magre lekeplasser?

Fra mange fagfelt har vi kunnskap om betydningen av ’verdige’ og gode omgivelser, hva det gjør med læring og hvordan det modellerer adferd. Jeg vil anbefale byrådet å besøke barnehagen for selv å ta en vurdering. Mine spørsmål er:

Finnes det planer for oppgradering av uteområdet?

Hvor lenge er det meningen at barnehagen skal ha midlertidig status og finnes det regler for dette?

Kan en midlertidig barnehage over syv år fravike gjeldende standardkrav?

Finnes det noen tilsynsmyndighet vedrørende standard i barnehagene?

Ada Castracane, Oslo

Syltynt forsvar for MDGs politikk

MDGs Eivind Trædal gir et syltynt forsvar for MDGs politikk i Aftenposten. Problemet med partiets industripolitikk er ikke som Trædal skriver, at de vil «satse på fornybare industriarbeidsplasser», men at de mangler politikken for å få det til.

Ikke bare er partiets eneste konkrete tiltak at staten skal subsidiere vindmølleparker. Partiet vil også selge ut kraften fremfor å prioritere verdens reneste prosessindustri.

Det er også skremmende hvor lite Trædal synes å vite om situasjonen i norsk arbeidsliv.

Når MDG vil gi arbeidsgivere subsidier for å ansette folk på lav lønn, skriver Trædal at han «forutsetter et velorganisert arbeidsliv». Problemet er bare at yrkene med lavest lønn ofte er de som har dårligst organisering.

Mange av dem som sliter med den laveste lønnen i norsk arbeidsliv, har rett og slett ingen til å stå opp for seg og kjempe sin sak. Derimot vil de kunne gå enda tøffere tider i møte med MDG s politikk.

Når alt kommer til alt er det ingen tvil om at MDG vil det beste. Problemet er det manglende sosiale perspektivet som gjennomsyrer partiets politikk og prioriteringer.

Andreas C. Halse, daglig leder i Svenssonstiftelsen, tidligere leder i Sosialistisk Ungdom og skribent

Estetiske og praktiske fag

Det er prisverdig at rektor Jørn Mortensen ved Kunsthøgskolen i Oslo retter søkelyset mot de praktiske og estetiske fagene (Aftenposten 6. september). Han har rett i at det ikke står mye om dem i Stortingsmelding 28 (2015–2016). Det ligger sikkert også en god tanke bak når han trekker frem målsettinger og prioriteringer fra OECD.

Der finner Mortensen naturlig nok en hel palett med kule stikkord: «kreativitet og innovasjon, kritisk tenking og problemløsning, metakognisjon, kommunikasjon, samarbeid, sosial og kulturell bevissthet, samt digital kompetanse.» Det virker som om rektor Mortensen mener at OECDs prioriteringer legitimerer kunstfag i skolen på en god måte.

I vår tid er det lett å forstå nytten av å gi elevene praktisk-estetisk opplæring: Først blir de kreative, deretter innovative, og så løser de samfunnsproblemer, slik at det grønne skiftet skaper mange arbeidsplasser, og mye mer. De har sikkert nytte av litt metakognisjon underveis.

Dessverre overser Mortensen i sin helt generelle kritikk de lyspunktene som tross alt finnes i stortingsmeldingen. Riktignok er det oppsiktsvekkende å høre at de praktisk-estetiske «fagene skal ikke være pustehull for å gjøre skolen mindre teoretisk for elevene», som om det lå et subversivt potensial i disse fagenes angivelig antiteoretiske egenart. På den annen side ønsker departementet å skille ut kunstfag med en egen læreplan, noe som ville fremheve nettopp fagets egenart. Vi som jobber innenfor ulike kunstfag, kan også merke oss at fagene – slik departementet ser det – tar sikte på mer enn å «dekke samfunnets kompetansebehov». Fagene er nemlig «en viktig del av allmenndannelsen uansett senere studie- og yrkesvalg».

Skolepolitiske krefter i flere europeiske land vektlegger nå langt mer enn varierende kompetansebehov når de forklarer hvorfor kunst og kultur skal ha en plass i utdanningen.

En fersk rumensk rapport trekker frem Skandinavia, og særlig Norge, som modell. Elevene skal få opplæring i estetiske disipliner ikke primært for å bli innovative og løse klimaproblemer (og skape arbeidsplasser), men simpelthen for å vokse som mennesker og ta del i samfunnet som gode og ansvarlige borgere («Culture in Education», 2016).

Det kan høres luftig ut, men det er tross alt en gledelig utvikling at stadig flere beslutningstagere, over hele Europa, ser det som en vesentlig verdi at elevene lærer å forstå seg selv og verden gjennom estetiske uttrykk. Dette vil uansett ikke fortrenge fag som regning og skriving.

Skriving er dessuten ikke bare en teknisk ferdighet. Norske skoler har begynt å bruke nettbrett, også for å lette skriveopplæringen. Særlig gutter på lavere trinn kan finne det frustrerende å skrive for hånd når finmotorikken ennå ikke er ferdig utviklet og øvelse ennå ikke har gjort mester. Frustrasjonen bunner ofte i at bokstavene de skriver, ikke blir fine nok.

Estetikken stikker dypt i oss alle, og det gjelder å forstå hvor tett vevet den er med andre menneskelige behov.

Finn Iunker, forfatter og stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo