Norges koronanekt er oppsiktsvekkende

Erlend Grønningen feltlege, Leger Uten Grenser

Nå nettopp

Leger Uten Grenser ber Norge utvise den solidariteten man snakker om, i praksis, skriver Erlend Grønningen (bildet). Foto: Leger Uten Grenser

Rike land nekter å gi etter for det viktigste tiltaket som kan gjøre resten av verden i stand til å forsyne seg selv med vaksiner.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Sist uke kom nyheten verden har ventet på. En vaksine mot korona ser endelig ut til å være på trappene. Gladnyheten fikk Vesten til å glede seg og børsene til å skyte til himmels.

Dessverre gir den ikke mennesker i fattige land like stor grunn til å juble.

De rike landene har på den ene siden støvsugd markedet for vaksinen og forhåndsbestilt mer enn 80 prosent av alle doser til seg selv.

På den andre siden nekter de å gi etter for det viktigste tiltaket som kan gjøre resten av verden i stand til å forsyne seg selv med vaksiner: en patentnekt på covid-19-relaterte produkter og vaksiner.

Banebrytende forslag

India og Sør-Afrika har kommet med et banebrytende forslag i Trips-rådet i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Forslaget sier at ingen medlemsland i WTO skal utstede eller håndheve patentbeskyttelser på vaksiner, legemidler, teknologi eller utstyr for å bekjempe korona for så lenge pandemien varer.

Uten patentbeskyttelsen kan det både bli mulig og billigere å produsere vaksiner i lavinntektsland.

Norge argumenterer mot dette på samme måte som legemiddelbransjen gjør: Uten patenter forsvinner incentivene til å utvikle nye medisiner og vaksiner for legemiddelbransjen.

Norge peker heller på andre tiltak som kan sikre lavinntektsland tilgang til vaksinen. Men ingen av disse inneholder garantier for vaksiner til lavinntektslandene.

Forslaget fra India og Sør-Afrika vil derimot virke. India kalles ikke verdens apotek uten grunn. De har både kapasiteten og teknologien til å kunne masseprodusere kompliserte biologiske legemidler. Det finnes det også andre land som har.

Les også Direktestudio: Koronaviruset

Trosse monopolene

Patentlover er ikke naturlover. De er kontrakter mellom land og næringer, utformet av mennesker - og de kan endres av mennesker.

Sør-Afrika vet dette. De har stått opp mot medisinselskapenes monopoler før. For 20 år siden kjempet landet en hard kamp for å gjøre hiv-medisin tilgjengelig også for fattige mennesker. Millioner av mennesker mistet livet. Men medisinene ble til slutt tilgjengelige ved å trosse monopolene.

Sammen med nettopp Sør-Afrika leder Norge rådet for et initiativ som skal sikre rettferdig tilgang til vaksiner, medisiner og testutstyr, Access to Covid Tools Accellerator (ACT-A).

Regjeringen peker stadig på initiativer som ACT-A som en løsning. Hvorfor lytter vi ikke til vår erfarne partner når de ikke deler vår blinde tro på at initiativene våre her vil representere en løsning?

Solidaritet i praksis

Det vil komme flere epidemier. Norge burde støtte det at flere land i verden blir i stand til å møte fremtidige kriser selv, uten å være prisgitt hjelp fra Vesten.

I stedet bidrar WTO, EU og Norge til å opprettholde en offerrolle for lavinntektsland. At Norge også anser dette som bistandspolitikk, vises tydelig ved at regjeringen velger å sende bistandsministeren for å forsvare Norges standpunkt. Det er justisministeren som sitter med ansvaret.

Patentforslaget tas opp til nye samtaler i WTO fredag 20. november. Leger Uten Grenser ber Norge utvise den solidariteten man snakker om, i praksis og snu til støtte for landene som trenger det aller mest.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.