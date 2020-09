Kort sagt, torsdag 10. september

Det er ikke politiets oppgave å forsvare rasisme

2. september slår Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm fast at organisasjoner nesten uten unntak ikke kan gjøres ulovlige, og at deres aktiviteter dermed i liten grad kan innskrenkes før de eventuelt har gjort noe ulovlig.

Det har han naturligvis helt rett i. Mindre korrekt blir det når han forsøker å koble organisasjonsforbud til Rødt.

I debatten rundt Sians turnering rundt om i landet synes det å være enighet om at deres mål er å provosere frem reaksjoner hos sine motstandere. «Skyt dem! Skyt dem!» ropte Sian i Bergen. «Det er krig!»

På Furuset hevdet de at «de mest vanlige typene islamsk adferd i vår samtid er trakassering, det er intoleranse, hat, vold, voldtekt og plyndring». Tidligere har de påstått at muslimer voldtar kattunger og spikrer pinnsvin opp etter husveggene. Anders Behring Breivik er blitt hyllet for sine meninger. De har forsvart drapet på en forbipasserende i Helsinki begått av finske nazister fra Den Nordiske Motstandsbevegelsen.

Uten å endre lover og forskrifter kan politiet gripe inn når en slik gruppe stiller seg på torget med svære høyttalere og brøler ut sitt hat.

Det er ikke politiets oppgave å forsvare rasisme og bevisste provokasjoner, og de kan naturligvis gripe inn for å bevare ro og orden. Politiet har ingen plikt til å danne ring rundt noen som agiterer for forbrytelser mot menneskeheten, slik etnisk rensing er definert av internasjonal rett.

Normaliseres et slikt hat, så blir by og torg tilgjengelig for færre mennesker på grunn av frykten og ubehaget det sprer. Og vi vet at ord fører til handling, ja til og med terror.

Når politiet velger å sikre Sians spredning av hatytringer, beskytter de ikke ytringsfriheten. De innskrenker den.

Siavash Mobasheri, leder av Rødt Oslo, bystyrerepresentant

Unøyaktig kritikk

Historiene om Stopp islamiseringen av Norge (Sian) er mange, men de færreste er i samsvar med fakta. I dag resirkuleres påstandene i Aftenposten.

Oppfordringen det vises til fra Bergen om å skyte de invaderende krigerne med gummikuler, som er et adekvat virkemiddel i politiets verktøykasse, kom mens jeg lå bevisstløs på bakken. Måten sitatet redigeres og tas ut av kontekst på, er symptomatisk for de venstreblivnes uærlige retorikk.

Motstandere og observatører vet ingenting om våre hensikter. Vi er ute for å informere. At fakta provoserer, er et bilde på det syke, polariserte samfunnet vårt. Det er ikke et bevis for at vår målsetning er provokasjon.

Resten av påstandene mot Sian er også preget av at fakta og nøyaktighet ikke er noe de venstreblivne holder høyt. At vi peker på ubehagelige effekter av islamiseringen, ødelegger verdensbildet og illusjonene til de som vil ha mer islamisering av Norge.

Lars Thorsen, leder, Stopp islamiseringen av Norge (Sian)

