Kort sagt, torsdag 25. februar

Debattredaksjonen

45 minutter siden

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. Foto: FOTO: Ketil Blom Haugstulen / Ellen Eriksen

Førerkort for eldre. Religion og konspirasjonsteori. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Eldre uten førerkort kan bli et farlig vedtak

Stortinget vedtok 9. februar å oppheve kravet om obligatorisk helseattest for eldre bilførere over 80 år. Vi er faglig uenige i avgjørelsen. Forekomsten av mange sykdommer som har innvirkning på kjøreegenskaper, øker betydelig med økende alder. Og nå fjernes et viktig sikkerhetsnett.

Helseattesten skal gi opplysninger om en rekke helseforhold: Syn, hørsel, kognitiv svekkelse, nevrologisk sykdom, epilepsi eller epilepsilignende sykdom, bevissthetstap eller bevissthetsforstyrrelse, søvnsykdom, hjerte- og karsykdom, psykisk lidelse, bruk av legemidler, respirasjonssvikt, nyresykdom og om det foreligger svekket førlighet. For hvert av punktene er det i veileder angitt hva som skal vurderes, og når det er behov for å foreta supplerende undersøkelse.

Demenssykdom er den tilstanden som sterkest knyttes til risiko ved bilkjøring. Men økende alder og aldring vil, også uten betydelig sykdom, medføre endring i reaksjonsevnen, nedsatt evne til rask vurdering og til å ha oversikt over en komplisert trafikksituasjon.

En del eldre nekter å innse at de ikke kan kjøre bil lenger. Mange eldre er fysisk spreke og friske og vil selv ikke se behov for å gå til legen. Et av tidlige symptomer på sykdom kan være nettopp redusert sykdomsinnsikt.

En del eldre kan komme til å unnlate å oppsøke lege av frykt for å bli fratatt førerkortet, selv om de har symptomer som bør undersøkes. Dette kan medføre at alvorlig sykdom ikke blir oppdaget, og vi risikerer at eldre ikke vil få god helsehjelp når de har behov for det.

Nå flyttes enda mer ansvar over på pårørende og de eldre selv. Vi er bekymret for belastningen for pårørende og de konfliktsituasjonene som kan oppstå. Vår erfaring er at mange eldre føler en trygghet ved at legen har vurdert evnen til fortsatt å kjøre bil.

Mange eldre er gode sjåfører, også ved høy alder, de fyller da kravene i helseattesten og får forlenget førerkortet sitt. Uansett alder har alle førere et selvstendig ansvar for å oppfylle helsekrav – og plikt til å melde fra om de ikke oppfyller helsekravene for førerkort.

Paal Naalsund, spesialist i geriatri, seksjonsoverlege Haraldsplass Sykehus og leder i Norsk forening for geriatri, Marte Kvittum Tangen, fastlege, spesialist i allmennmedisin og leder i Norsk forening for allmennmedisin

Religion er ikke lik konspirasjonsteori

Redaktøren av forskning.no gikk 8. februar langt i retning av å hevde at religion er lik konspirasjonstro.

Imidlertid er motsatt perspektiv det vanlige i fagmiljøene. Konspirasjonstro springer ut av psykologiske og sosiologiske mekanismer som også kan gi oppslutning om religiøse bevegelser. Det betyr ikke at disse er mer like enn å slutte seg til likesinnede, oppleve mening, tilhørighet og å stå på den gode siden.

Religion er ikke å tro på en ond plan bak det som skjer. Ønske om å spre et budskap finner man hos mange. Ellers hadde det vært like logisk å si at politikk er lik religion og en konspirasjonsteori.

Man bør forvente at Nina Kristiansen som redaktør av forskning.no, skilte bedre mellom likhetstrekk og likhet. Mye har kvasireligiøse trekk, fra supporterklubber til dyrkelse av popstjerner. Men forskjellene er vel så store. Også i hva det fører til.

Konspirasjonstro bygger på og bidrar til mistro, frykt og håpløshet. Man melder seg ut av samfunnet i avmakt og mistillit. Sunn religiøs tro kan derimot motivere til aktiv deltagelse i samfunnslivet, fra ideelle organisasjoner til politikk.

Bjørn Are Davidsen, rådgiver i tankesmien Skaperkraft