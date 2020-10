Jeg bærer min davidsstjerne med stolthet

Merete Melchior Norsk jøde, Oslo

Det å bære en davidsstjerne som halssmykke, er for mange et uttrykk for jødisk identitet. Under andre verdenskrig påbød naziregimet jødene i Tyskland å bære en gul davidsstjerne sammen med ordet Jude, 'jøde', i svarte bokstaver. I 1948 ble davidsstjernen tatt opp i staten Israels flagg. Foto: Bulgn / Shutterstock / NTB

Jeg er norsk! Jeg er jøde! Det er ikke noen konflikt i det.

Min familie bærer sine krigstraumer som så mange andre jødiske familier. Det er dype, svarte hull som gjør ubeskrivelig vondt, men som jeg har lært å leve med.

Mange jøder i Norge er redde. Redde for økende nazisme med tilhørende rasistiske og antisemittiske holdninger. De uttrykker uro og redsel for å stå frem som jøde eller for å bære jødiske symboler åpent.

Forklart, ikke forsvart

Jeg har alltid båret min davidstjerne som halskjede. Aldri har jeg skjult den. Jeg har aldri blitt mobbet, aldri fått slengt kommentarer etter meg eller blitt diskriminert. Hverken som ungdom eller voksen. Derimot har jeg møtt forståelse, beundring og nysgjerrighet.

Jeg har vært i mange situasjoner med davidsstjernen godt synlig i halsgropen. Jeg har svart på utallige spørsmål om det å være jøde, om spisereglene og det å leve som jøde i Norge. Jeg har forklart og avmystifisert igjen og igjen. Forklart – ikke forsvart.

Det skal ikke forsvares at jeg lever som jøde i Norge. Jeg er stolt over den jødiske kulturarv og samhold jeg har i tillegg til det norske.

Politikk og identitet

Ofte blandes jøde og Israel sammen. Frykten for å stå frem som jøde, handler da om at det forventes at man som jøde skal forsvare (eller ta avstand fra) Israel.

Jeg er alltid stolt over å være jøde og alltid stolt over å være norsk. Jeg er ikke alltid stolt over de politiske valg Israel eller Norge gjør. Men det er det fine med frihet og demokrati – jeg kan være stolt over hvem jeg er og hvor jeg hører til, selv om jeg ikke alltid er enig med politikken.

Jeg bærer min davidsstjerne åpenlyst og med stolthet. Jeg oppfordrer alle som har en davidsstjerne i skuffen om å ta den frem og ta den på. Bær den med stolthet. Denne gangen er det ditt valg. Ikke la dem vinne!

