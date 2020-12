Kjære statsminister, frigjøringsdagen er utsatt!

Stig Opdøhl Overlege, akutt- og mottaksmedisin, spesialist i allmennmedisin, Sykehuset Telemark HF, avdeling Skien

Nå nettopp

Den første vaksineleveransen kom til Norge 26. desember: 9750 vaksinedoser utviklet av Pfizer og Biontech. Foto: Heiko Junge/NTB

Den første vaksinen skulle blitt satt i overarmen til en uvurderlig helsearbeider.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Covid-19-vaksinen er kommet til Norge. Men prioriteringen av hvem som skal vaksineres, er fullstendig feil.

Vi har et meget begrenset antall vaksiner tilgjengelig i Norge. Gruppene som vaksineres først, er sykehjemsbeboere og kronisk syke. Dette er feil og stikk i strid med anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Inngangsporten til sykehuset

Jeg er overlege i akutt- og mottaksmedisin, spesialist i allmennmedisin og ansatt ved Sykehuset Telemark HF, avdeling Skien. Vårt nedslagsfelt er blant de regionene som har høyest smittepress i Norge nå, bortsett fra det sentrale Østlandet.

Jeg jobber i akuttmottaket. Jeg er ansvarlig for alle pasienter som legges inn på sykehuset på min vakt, covid-19-smittet eller ei.

Stig Opdøhl, overlege Foto: Privat

Akuttmottaket er inngangsporten til sykehuset. Der arbeider 40–50 sykepleiere, fire overleger og omtrent 20 leger under utdanning og spesialisering.

Ingen av oss har en vaksineprioritering under to millioner. Dette betyr at to millioner innbyggere i Norge skal vaksineres før oss som står i første linje mot denne pandemien.

Fakta Her er prioriteringsrekkefølgen 1. Beboere i sykehjem 2. Alder 85 år og eldre 3. Alder 75–84 år 4. Alder 65–74 år OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene: organtransplantasjon

immunsvikt

hematologisk kreftsykdom siste fem år

annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon

kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene: Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon

Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer

Diabetes

Kronisk lungesykdom

Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m² eller høyere)

Demens

Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)

Hjerneslag

Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege. 6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 8. Alder 55–64 år 9. Alder 45–54 år *Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom. Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. Kilde: FHI. Vis mer

Utsettes daglig for smitte

Vi utsettes daglig for smitte når vi mottar kjente smittede pasienter. Men vi utsettes også for potensiell smitte fra andre pasienter som kommer med annen sykdom, som hjerteinfarkt, hjerneslag, blindtarmsbetennelse, lungebetennelse, beinbrudd, overdoser, ulykker og lignende.

Det har vært flere hendelser der én enkelt pasient har smittet sykehusansatte, men enda flere hendelser der tjuetalls ansatte blir satt i karantene samtidig etter å ha blitt eksponert for en covid-19-smittet pasient. Dette påvirker driften til ethvert sykehus, og det rammer oss spesielt hardt siden vi er et lite sykehus.

Vi har et begrenset antall hurtigtester for å påvise covid-19, så kriteriene for å teste pasienter ved innleggelse er strenge. De må ha symptomer på smitte for å bli testet. Vi kan ikke teste alle. Vi kan ikke med 100 prosent sikkerhet vite at vi ikke legger inn en pasient med covid-19 uten symptomer på avdelingene oppover i sykehuset.

En 67-åring ved Ellingsrudhjemmet i Oslo var den første som fikk koronavaksinen i Norge. Foto: Fredrik Hagen

Spill for galleriet

Alt helsepersonell i første linje mot covid-19-pandemien må vaksineres nå.

Uten oss er det ingen som kan behandle dem som blir syke i Norge. Jeg tenker ikke bare på dem med covid-19-infeksjon, men alle dem med sykdommer og skader som trenger behandling av helsevesenet.

WHO har helt klart gått ut med kjøreregler for vaksineringsprioritering. Ved begrenset tilgang på vaksiner skal helsepersonell vaksineres først.

Helseminister Bent Høie (H) og regjeringen har laget sine egne husregler. De har bestemt at sykehjemsbeboere og utsatte grupper skal vaksineres først.

Den første vaksinen ble satt på Ellingsrudhjemmet sykehjem, der den første sykehjemsbeboeren ble smittet av covid-19. Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Høie var ivrige tilskuere fra sine egne kontor, sannsynligvis to meter unna nærmeste kollega. Dette er et spill for galleriet.

Den første vaksinen skulle blitt satt i overarmen til en uvurderlig helsearbeider.

Jeg vil be regjeringen om å omdisponere de første vaksineforsendelsene, fra sykehjemspasienter, der 30 prosent dør innen seks måneder etter innleggelse av en eller annen tilstand uansett, til helsearbeidere, som skal behandle all sykdom og alle skader hos Norges befolkning.

Dette er den riktige prioriteringen i en pandemi.

Kjære statsminister, vi er fortsatt okkupert.