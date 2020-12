Armlengdes avstand til populærmusikken

Ole Henrik Antonsen Styreleder, Norsk forening for komponister og tekstforfattere (Nopa)

Om kulturminister Abid Raja (V) virkelig ønsker seg bredde og mangfold i Norsk kulturfond, bør han se på sammensetningen av rådet når han skal utnevne fem nye medlemmer neste år, mener Ole Henrik Antonsen. Foto: Jil Yngland/NTB

Norsk kulturfond og parhesten Kulturrådet snakker mye om mangfold, men praksis viser at de ikke leverer det Raja ønsker seg.

Kulturminister Abid Raja har gitt 40 millioner kroner til Norsk kulturfond «for å styrke det frie feltet og støtte opp om bredden og mangfoldet i norsk kulturliv». Får han det?

Glam og glitter

Ordet populærmusikk får mange til å tenke glam og glitter. For de fleste betyr å drive med populærmusikk imidlertid å klare seg på et minimum. Jeg har saumfart forskrifter, tildelingsbrev og politiske uttalelser, men finner ikke at populærmusikk skal ekskluderes. Likevel er sjangeren nærmest fraværende på både tildelings- og søkerlister.

I forrige runde oppfordret Norsk forening for komponister og tekstforfattere (Nopa) våre medlemmer til å søke på ordningen vi sorterer under.

Levi Henriksen, som må kunne antas å være både lese- og skrivefør, svarte:

– Jeg har brukt flere timer nå, men ble brått usikker på om jeg kan søke på noe her for å skrive sanger, altså ren komponering av rockemelodier.

Ole Henrik Antonsen, styreleder i Nopa Foto: Anne Valeur

Henriksen er ikke alene.

«Låtskriver» er ikke tillatt

I populærfeltet kaller man seg gjerne låtskriver, men ordet er ikke tillatt i Kulturrådets vokabular. Komponist skal det være. Dette fremmedgjør og ekskluderer mange. Enda verre er det at Kulturrådet ikke ønsker flere søknader.

«Jeg er litt redd for at låtskrivere skrives så tydelig i denne teksten, nettopp fordi jeg er redd for å få masse søknader som uansett ikke vil prioriteres.» Sitatet kommer fra en saksbehandler i Kulturrådet i en e-postdialog med oss.

Hvem er ansvarlig for et system som ikke virker etter intensjonen?

Kulturdepartementet viser til Kulturrådet. Ledelsen i Kulturrådet peker på rådet i Norsk kulturfond. Som i motsetning til Kulturrådet sier de vil ha så mange søknader som mulig. Endringer i gjeldende praksis gjør de imidlertid ikke, da må det komme føringer fra Kulturdepartementet.

Hva statsråden eventuelt uttaler, nei, det forholder de seg ikke til. Det hele er en evig runddans, der alle skjuler seg bak de magiske ordene armlengdes avstand.

Mange føringer

Det finnes mange føringer i tildelingsbrevene til Norsk kulturfond og Kulturrådet. For året 2020 skal det eksempelvis legges særlig vekt på mangfold. Og mens direktøren i Kulturrådet ikke vil møte Nopa for å snakke om diskriminerende saksbehandling, blir vi invitert til mangfoldsverksted. Fordi: – Dere er en av de sentrale aktørene vi tenker det er viktig å høre fra.

Til tross for anerkjennelsen av kompetansen, lytter ikke Kulturrådet. Sist det ble bedt om innspill til utvalg, foreslo Nopa 15 kvalifiserte kandidater. Her var sjanger, alder, geografi og kjønn ivaretatt. Ingen av våre forslag ble valgt.

Norsk kulturfond fordeler hvert år én milliard kroner, hvorav 400 millioner går til musikk. Likevel har ingen i Rådet med all makt bakgrunn fra populærmusikk. De ti medlemmene oppnevnes av Kulturdepartementet.

Kulturministeren er også minister for likestilling og mangfold. Om han virkelig ønsker seg bredde og mangfold i Norsk kulturfond, vil en god start være å se på sammensetningen av rådet når han skal utnevne fem nye medlemmer neste år. Deretter bør han se på administrasjonen i Kulturrådet.