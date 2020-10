250 ansatte spør: Hva skjer med Nationaltheatret, Abid Raja?

Ansatte ved Nationaltheatret etterlyser svar. Foto: Privat

Nationaltheatret skal rehabiliteres. Hva vil vi kunne tilby publikum – og hvordan kan vi bevare arbeidsplasser i anleggsperioden på over fem år?

Høsten 2021 flytter vi som jobber på Nationaltheatret, etter planen ut av det ikoniske bygget på Johanne Dybwads plass i Oslo – med et ikke rent lite flyttelass på slep. Teater er praktisk, materielt og komplekst arbeid, som krever lang planlegging og ansatte innen svært mange faggrupper.

Bygget skal omsider rehabiliteres, etter årelang utsettelse – noe alle vi ansatte er svært glade for. Men vi er også svært bekymret. Anleggsperioden kommer til å vare i fem til seks år, med planlagt oppstart i 2022. I løpet av disse årene vil det være umulig å spille teater i hovedhuset.

Nå haster det

Det har nå gått to og et halvt år siden regjeringen ba Kulturdepartementet om å finne en løsning for hvor Nationaltheatret skal være i rehabiliteringsperioden. Lite har skjedd, annet enn at vi før sommerferien i år fikk beskjed om at vi likevel ikke skal til Munchmuseet, et av flere alternative spillesteder teateret lenge har jobbet med å utrede. Nå haster det, Abid Raja. Nå kan hverken vi eller publikum vente lenger: Vi trenger å få et svar!

Fakta Nationaltheatret Nationaltheatret ligger ved Spikersuppa i Oslo sentrum og sto ferdig i 1899.

Det jobber rundt 240 personer fast på teateret. I tillegg engasjeres om lag 100 personer midlertidig hvert år.

Fra 2022 skal teateret renoveres. Arbeidet skal ta fem til seks år.

Det er satt av 1,9 milliarder kroner til renoveringen. Ytterligere 450 millioner er satt av til å pusse opp møbler og interiør. Vis mer

Det vi vet, er at vi kan fortsette å spille på Torshovteatret, og at Kanonhallen på Løren blir en fin biscene. Men en erstatning for Hovedscenen er fremdeles i det blå. Det er kritisk.

Nationaltheatret er et hovedsceneteater, og 70 prosent av aktivitet, ressurser og publikum knyttes til Hovedscenen. Hvis Nationaltheatret skal drive uten en midlertidig hovedscene i de kommende årene, vil det føre til en kraftig reduksjon i publikumstilbud, inntekter og antall ansatte ved teateret.

Kulturminister Abid Raja (V) oppfordres til å svare om Nationaltheatret. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Viktig kompetanse går tapt

Et sted mellom 50 og 80 av teaterets i dag 225 faste årsverk vil måtte kuttes. I tillegg vil svært mange frilansere i teaterbransjen miste Nationaltheatret som oppdragsgiver. Omtrent 100 frilansere jobber for teateret i løpet av et år. Viktig kompetanse vil gå tapt og fagmiljøene svekkes.

Denne utmagringen blir en utfordring når vi skal tilbake til ordinær drift og vise oss på vårt aller beste i nyrenovert hus etter anleggsperioden. Vi vet at et forslag om å sette opp en midlertidig hovedscene, etter modell fra flere europeiske teaterhus, er til behandling i departementet. Dette er et godt forslag, som vi stiller oss bak!

Et samlet kollegium på Nationaltheatret, bestående av over 60 ulike faggrupper, spør deg nå, Abid Raja: Har vi jobb om et år? Når kan vi begynne å planlegge? Hvordan sikre kunstnerisk utvikling? Over én million store og små publikummere oppsøker Nationaltheatret i en femårsperiode. Hvilket tilbud vil de kunne forvente?

Vi vil ha deg på banen, Raja. Fortell oss hva som skjer!

Maren K. Onsaker, på vegne av alle ansatte ved Nationaltheatret

Are Hansen, Fagforbundet Teater og Scene (FTS)

Kim Haugen, Hanne Skille Reitan og Liv Bernhoft Osa, Norsk Skuespillerforbund (NSF)

Kari Nordberg Svendsby, Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Lina Hallem, Creo – forbundet for kunst og kultur