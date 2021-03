Innreisereglene for hytteeierne henger ikke på greip!

Kristina Hallvik

At noen får dra på hytta i Sverige, trenger ikke ha noen praktiske følger for andre.

Det er mange som har min sympati om dagen. Studenter, elever, kulturfolk, restauranteiere og arbeidere. Godt voksne med hytte og båt i Sverige er neppe dem som er verst rammet. Men innreisereglene for hytteeierne er dårlig begrunnet og bidrar til lav tillit til politikerne.

Jeg trodde aldri jeg skulle skrive en kronikk om de stakkars hytteeierne og deres eiendomsrett, men her er vi altså.

Det er ulogisk

Reglene for innreise for eiere av hytte i Sverige er utdaterte. I dommen fra Oslo tingrett i januar, der hytteeierne vant i søksmål mot staten, heter det «at reglene om innreisekarantene for hytteeierne er et inngrep i deres bevegelsesfrihet og rett til respekt for hjem og familieliv».

Slik reglene er nå, fratar de i praksis folk retten til å oppholde seg på egen eiendom. I dag er det slik at alle innreisende til Norge må ti dager i karantenehotell. Det betyr at dersom mennesker som du bor sammen med til daglig, reiser sammen til egen eiendom på andre siden av grensen, uten å møte noen andre, må man fortsatt ti dager på hotell.

Man kan ikke ha karantenen hjemme, og negativt prøvesvar vil ikke ha noen innvirkning på karantenetiden. Dette er problematisk fordi det er ulogisk.

Urettferdig?

Det er forskjell på utenlandsturer. Det å dra på «harryhandel» i Sverige eller weekendtur til Stockholm er noe annet enn å oppholde seg i eget hus. Dette bør innreisereglene ta høyde for.

På samme måte som hytteeiere i Norge blir oppfordret til å handle før de drar på hytta, ikke ha besøk og ikke møte andre, kan det samme tilpasses til dem som eier hytte i Sverige. Her vil man også kunne dokumentere på grensen at man faktisk eier eiendom, og man kan fremvise testresultater ved hjemreise.

Urettferdig at de som eier mest eiendom, skal få mest frihet? Ja. Men denne pandemien er urettferdig, og den treffer ikke likt.

Det kan virke forvirrende at hytteeiere skal få dra på ferie mens 16-åringene fortsatt må ha hjemmeundervisning. Barnehagene stenges fortløpende. Kultur- og utelivsbransjen har knekt rygg. Men det er ikke det.

Ukorrekt premiss

Da Vinmonopolet ble åpnet etter en kort nedstenging, ble det argumentert med at det var urettferdig at voksnes drikkevaner skulle bli prioritert foran unges rett til å gå på skole. Dette er et ukorrekt premiss for debatten.

Det er ikke nødvendigvis slik at noens goder går på bekostning av andres. At noen får dra på hytta i Sverige, trenger ikke ha noen praktiske implikasjoner for andre.

Hvis regjeringen forventer at nordmenn skal følge de inngripende reglene deres over så lang tid som det tross alt har gått, må de 1) følge reglene selv, og 2) lage regler som kan begrunnes faglig, og som faktisk virker.