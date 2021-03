Kort sagt, mandag 22. mars

Fortetting, flyttepreferanser og bilbruk

I sin kommentar i Aftenposten 12. mars skriver Therese Sollien om hvordan dagens fortettingspraksis virker mot sin hensikt når det gjelder å nå nullvekstmålet for biltrafikken. Det er mest eldre og barnløse husholdninger som flytter inn i nybygde boligblokker, mens barnefamilier ofte ønsker seg småhus med hage og flytter til forstedene. Der blir de ofte avhengig av å bruke bil.

I et nylig prosjekt for Viken fylkeskommune har vi i Transportøkonomisk institutt sett nærmere på sammenhengen mellom bystruktur (tetthet), tilgjengelighet og reisevaner. Resultatene er svært relevante for utviklingen av fremtidens byer.

For det første er det bare i indre Oslo og i nærheten av større kollektivknutepunkter at bilandelen er under 50 prosent. På steder med lavere befolkningstetthet er det bilen som dominerer. Det skal altså en hard fortetting til for at det skal få betydelig effekt på bilbruken.

For det andre ser vi at effekten av fortetting varierer. I Oslo kommune synker bilandelen når befolkningstettheten øker, mens dette ikke nødvendigvis er tilfellet andre steder i regionen. Fortetting er altså ikke nødvendigvis nok for å få folk til å la være å kjøre bil. Endringer i tilgjengeligheten – som nye kollektivruter, hyppigere avganger, parkeringsrestriksjoner og lignende – har også stor effekt på folks reisevaner. Våre analyser viser faktisk at bedret tilgjengelighet kan ha større effekt enn fortetting, i alle fall på relativt kort sikt.

Det er imidlertid ikke bare effektene på transport som er viktige når vi snakker om fortetting. Høyere tetthet kan også gi et bedre markedsgrunnlag for forretninger og kulturtilbud. Men i forlengelsen av Solliens kommentar kan vi altså – på bakgrunn av forskning både på flyttepreferanser og transportvaner – fastslå at det er lurt å vurdere andre tiltak enn bare fortetting for å sikre at vi utvikler attraktive og miljøvennlige byområder.

Erik Bjørnson Lunke, forsker, Transportøkonomisk institutt

Hva visste Gunnar Sønsteby?

Torstein Bjaaland, forfatter av boken «Sabotøren»

Skremmande om konsulentbruk

Alfred Kvalheim, tidligere ekspedisjonssjef