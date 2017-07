Jeg velger å trekke tenner som koster mange penger å reparere | Helge Rustand

Forsiden til Aftenposten 18. juli handlet om tannhelse i Norge. Vi er dårligst blant de land vi vanligvis sammenlignes med. Det er merkverdig i et av verdens rikeste og ellers verdens beste land å bo i.

Tannlegen havner nederst på listen

Jeg prioriterer skarpt og velger bosted, bolig og Aftenposten fremfor reiser, klær, sport, kosmetikk og alle andre ting. Tannlegen kommer langt bak på listen, og blir bare besøkt hvis det gjelder helt nødvendig behandling.

Jeg velger å trekke tenner som koster mange penger å reparere. I Norge har de fleste god råd og pene smil, mens jeg holder hånden for munnen. Alle kan se at jeg har flere ledige plasser i tannrekken.

Her jeg bor, et pent sted i Vestfold, altså det jeg prioriterer, finnes det ingen som er i nærheten av å ha et slikt problem.

Alle synes å tilhøre den kultiverte middelklassen som jeg tilhørte før sykdom ødela for meg. Som femtiåring fikk jeg min første kreftdiagnose, en sykdom som jeg knapt kunne overleve.

Jeg velger å bli boende

I mange år slet jeg med operasjoner og depresjoner og mistet toppjobben som grafisk designer. Da ble alminnelig tannbehandling helt uinteressant.

Jeg har et kjempemessig boliglån som er ti ganger samlet årsinntekt. Å selge fører meg lukt til gamlehjemmet. Da velger jeg å bli boende, om det så skulle bli uten tenner. Det er ingen mening i at man skal behøve å velge slik i Norge.

