Kommentator Andreas Slettholm advarer mot «konspirasjonsteorier» den 22. juli. Mange europeere vet ikke at Middelhavsunionen (Union for the Mediterranean) eksisterer, men det gjør den. Unionen støttes av regjeringene i 43 land, deriblant Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Egypt, Algerie, Marokko og slavestaten Mauritania.

Etablerte vestlige massemedier omtaler sjelden eksistensen av denne organisasjonen og stiller nesten aldri kritiske spørsmål ved dens formål. Hvorfor ikke? De bruker mye tid på Donald Trumps twitterkonto.

Les kommentaren til Andreas Slettholm:

Union med Nord-Afrika

Midtøsten og Afrika befinner seg i en enorm befolkningseksplosjon. Samtidig arbeider EU og europeiske myndigheter for å skape en Middelhavsunion mellom Europa og en rekke muslimske land. Innfødte europeere er aldri blitt spurt om de ønsker en «union» med Nord-Afrika.

EUs utenriksminister Federica Mogherini har gjort det klart at islam, også «politisk islam», er velkommen i Europa.

EU forsøker nå å tvinge islam og muslimske innvandrere på europeiske land som ikke vil ha dem, blant annet Polen og Ungarn. Dette gjør de samtidig som den islamske terrortrusselen i Europa aldri har vært større.

ABBs sinnstilstand

I min bok Vitne til vanvidd går jeg kritisk inn på mange sider av 22. juli-saken. Det er uklart om Slettholm hadde lest min bok før han kritiserte mine synspunkter. Jeg har lest ABBs såkalte manifest grundig, pluss noen av brevene han har sendt fra fengselet.

Breiviks egne tekster bærer etter mitt syn et sterkt preg av psykiatri. Noe av det han skriver fremstår som åpenlyst sinnssykt, trolig også i medisinsk forstand.

Hvis ABB er sinnssyk betyr dette at det norske samfunnet ikke klarte å håndtere Anders Behring Breivik. I så fall er tilregnelighetsdommen fra 2012 internasjonalt pinlig for den norske rettsstaten, og Wenche Elizabeth Arntzen sitter i Norges Høyesterett etter å ha medvirket til en feilaktig dom.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter