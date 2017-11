Hva ville Aftenposten ha gjort? | Kari Marstein

I en kommentar i Aftenposten 2. november etterlyser Sarah Sørheim mer åpenhet hos forlagene når det gjelder de diskusjonene som foregår rundt etisk utfordrende utgivelser.

En slik oppfordring er det selvsagt all grunn til å støtte, rent prinsipielt. Og forlagsbransjen, som alle bransjer, skal alltid ønske denne type kritikk og oppfordringer velkommen. Det er ingen som ikke kan bli bedre.

Men hvordan skulle slike diskusjoner og overlegninger faktisk foregå?

Mediene er selv svært godt kjent med behovet for å holde ting for seg selv, ting de vet, med sikkerhet, og som danner grunnlaget for det de kan gå ut med, for spørsmålene de er i stand til å stille og for retningene det journalistiske innholdet kan ta. Men ofte er dette sensitiv informasjon som det er umulig å gjøre åpent rede for, i full offentlighet.

Slik vil det også være med diskusjonene forut for en bokutgivelse.

Det er nok å ta den (fremdeles) aktuelle debatten rundt Vigdis Hjorths roman Arv og miljø.

Hvordan praktisere en slik åpenhet?

Jeg oppfordret for et år siden Aftenposten og Ingunn Økland til å gå mer konkret inn i saken, gjøre rede for hva slags beslutning de ville tatt hvis de hadde vært forleggere for Vigdis Hjorth.

Ville de utgitt, eller ville de stoppet boken, og hvilke grunner ville de hatt for det ene eller det andre. Jeg tror ikke jeg har sett noe svar på denne oppfordringen.

Men jeg oppfordrer gjerne på nytt, denne gang til å gjøre rede for hvordan Aftenposten ville ha praktisert en slik åpenhet.

Skulle man da tenke seg at samtalene mellom forlag og forfatter, der enkeltdetaljer så vel som det store bildet utvilsomt blir diskutert inngående, ville foregå i en form for offentlighet? Det er jo mulig at detaljene i en slik diskusjon ville være langt mer krenkende og umulige å bringe ut i offentligheten enn det som foreligger i og med Arv og miljø (og for så vidt Fri vilje), som jo allerede representerer en utfordring slik den er.

Jeg har vanskelig for å forestille meg det, men kanskje de ser for seg andre måter? Som forlegger og fagperson er jeg virkelig interessert i hvilke.

Reelle etiske hensyn

Slik jeg ser det, er det imidlertid reelle etiske hensyn som ligger bak praksisen med å holde disse diskusjonene internt.

Det finnes ingen absolutte etiske normer eller grensedragninger (i så fall ville livet vært mye enklere!), og hver enkelt sak må diskuteres for seg, på grunnlag av den informasjonen man sitter med – og selvsagt også på grunnlag av troverdigheten til denne informasjonen.

Er den versjonen av virkeligheten man får innblikk i, troverdig nok til å danne grunnlag for videre vurdering? Hvor nødvendig er den aktuelle boken, for forfatteren, og for offentligheten? Og hvor stor er den potensielle skaden?

Jeg ser med oppriktig interesse frem til at Aftenposten på mer konkret vis, og gjerne med praktiske eksempler, gjør rede for hvordan de ser for seg at slike diskusjoner skal føres med full åpenhet.

Kari Marstein er også forlegger for Kaja Schjerven Mollerins intervjubok Vigdis, del for del.

