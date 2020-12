De hvite bussene var ikke i Buchenwald

Ingar Holm Historiker

Norske og danske fanger fra tyske konsentrasjonsleirer blir hilset da de passerer København i 1945. Foto: NTB

Da toget med de skandinaviske fangene forlot Buchenwald, sto de norske jødene fortvilet igjen.

I et debattinnlegg i Aftenposten 1. desember stilte Rolf Golombek og Ervin Kohn dette spørsmålet: «Hvorfor ble de fem jødiske nordmennene som hadde overlevd Auschwitz, stående igjen da De hvite bussene hentet de norske fangene?»

Leo Eitinger, Julius Paltiel, Samuel Steinmann, Pelle og Assor Hirsch var blitt sendt ut på en dødsmarsj fra Auschwitz 17. januar 1945 og kom frem til Buchenwald 27. januar.

Strøket av listene

Blant de skandinaviske fangene i Buchenwald var 459 norske studenter som kontaktet de fem og hjalp dem med varme klær og mat de hadde fått tilsendt fra Røde Kors.

Siste kvelden i februar fikk de norske jødene vite av studentene at alle norske og danske fanger skulle sendes med tog til Neuengamme. Dagen etter stilte de opp sammen med studentene, men etter lang venting kom beskjeden om at de var strøket av listene.

Da toget med de skandinaviske fangene forlot Buchenwald, sto de norske jødene fortvilet igjen.

Hvorfor kom ikke De hvite bussene til Buchenwald? I siste halvdel av februar hadde Folke Bernadotte forhandlet med Heinrich Himmler om å få samlet de skandinaviske fangene i Tyskland i Neuengamme, men først 12. mars var De hvite bussene på plass i Tyskland. Men fangene fra Buchenwald var blitt sendt til Neuengamme knappe to uker tidligere.

Fanger kunne ikke stille krav

Det har vært hevdet at studentene kunne ha gjort mer for å få med de norske jødene, blant annet av Jahn Otto Johansen i boken Det hendte også her. Men man må være totalt uvitende om forholdene i de tyske konsentrasjonsleirene hvis man tror at fanger kunne stille krav overfor SS.

Studentenes tillitsmann, Kristian Grette, kommenterte dette slik i forbindelse med debatten rundt Johansens bok: «I dag kan man tenke at vi burde ha stilt leirledelsen overfor et ultimatum. Da må man huske på at vi fremdeles var fanger i en tysk konsentrasjonsleir. Der stilte man ingen betingelser.» (Dagbladet 10.11.1984)

11. april rykket amerikanske styrker inn i Buchenwald, og de fem norske jødene var blant de overlevende. De ble værende i leiren, og først 28. mai kom de hjem til Norge. Noe av det første de gjorde, var å rykke inn en takk i Dagbladet til studentene.

Dette ville de ikke ha gjort, hvis de hadde følt seg sveket av dem.



