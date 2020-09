Kort sagt, søndag 27. september

Debattredaksjonen

37 minutter siden

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. FOTO: Ketil Blom Haugstulen / Ellen Eriksen

Boligpolitikk. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Obos på rett vei – så vidt

Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj tar i Aftenposten 14. september et steg i riktig retning av bedre boligpolitikk. Han vil at det skal åpnes for at kommuner kan stille krav gjennom plan- og bygningsloven om alternative boligkjøpsmodeller. Men i tillegg må det kunne avtales pris og forvaltningsform gjennom utbyggingsavtaler.

Slike avtaler er nå forbudt, med et unntak. I forbindelse med utbyggingen på Fornebu har Bærum, som eneste kommune i landet, fått dispensasjon fra loven.

Sirajs beskrivelse av en «tredje boligsektor» er feil. En slik boligsektor skal ikke finansieres av det offentlige. Hovedgrepet er at slike boliger skal basere seg på det samme som Siraj foreslår, alternative boligkjøpsmodeller. Og de skal forvaltes slik at lav pris blir igjen i boligen, ikke en gave til første kjøper.

Ifølge Bygganalyse går 50 prosent av pris i Oslo til tomt og fortjeneste. Når vi vet at pris kan overstige 100.000 pr. m², er dette mye penger.

Disse markedsskapte verdiene tilfaller noen få. Mye burde brukes til en mer inkluderende og sosial boligpolitikk. Bidrag fra det offentlige kan komme i tillegg.

Stein Stugu, rådgiver, De Facto, medlem, formannskapet i Bærum (R)

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter