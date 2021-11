Nå flytter jeg fra Oslo. Dette er mitt avskjedsbrev.

9. nov. 2021 21:00 Sist oppdatert 21 minutter siden

Kjære Oslo. Du er mer enn bare overskrifter som skremmer bygdinger til å tro at du bare er full av gørr. Du er kanelbolle på Ullevålseter. Du er han jeg snakket med om alt og ingenting en helt vanlig trilleettermiddag på toppen av St. Hanshaugen. Jeg kommer aldri til å glemme hvor fin du var den dagen da jeg giftet meg. En varm og klam augustmandag på Tinghuset. Du, med din deilig takeaway-kaffe til altfor stiv pris, med litt for lettvinte Foodora-bestillinger.

Det var ikke din eller min feil. Vi har etter hvert bare vokst fra hverandre.

Så var vi her. Du og jeg. Det var ikke din eller min feil, men heller bare sånn man sier «at det er en tid for alt». Vi har etter hvert bare vokst fra hverandre.

Du, med din deilig takeaway-kaffe til altfor stiv pris, med litt for lettvinte Foodora-bestillinger, gjerne flere ganger på samme dag. Med studentfester over gaten, og med sinte menn hoiende ut av vinduene for å få slutt på «Fairytale» og «Se ilden lyse» en tidlig søndag morgen.

Og jeg – som nå er blitt til et «oss» på fire. Med økende behov for vaskerom, bålpanne for marshmallowsgrilling og ikke minst: flere kvadratmeter enn det du kan gi meg.

Mer enn bare overskrifter

Kjære Oslo, jeg vil bare takke deg. Du er mer enn bare overskrifter som skremmer bygdinger til å tro at du bare er full av gørr.

Du er han tilfeldige karen som hjalp meg med å bære tunge bæreposer på vei hjem fra butikken da jeg var gravid. Den gangen jeg syntes at alt med tendens til den minste helling av en oppoverbakke, var det samme som KK-mila og ekstremtriatlonen Norseman på samme tid.

Kjære Oslo. Du er den meget velkledde herremannen med rosa skjorte, stor brun skinnhatt og veldresserte hunder.

Han jeg snakket med om alt og ingenting en helt vanlig trilleettermiddag i barselpermisjon på toppen av St. Hanshaugen.

Du er også hun litt eldre damen i nabolaget vårt. Med spenne på den ene siden av det halvlange, grå håret.

Hun som ligner så veldig på bestemors gode venninne på 90 pluss. Hun som alltid fikk meg til å føle meg barnslig nostalgisk hjemme, selv om jeg hverken har håndhilst på henne eller vet hva hun heter.

Guro Trinterud har bodd i hovedstaden i femten år, men har nå valgt å flytte på grunn av ønske om mer plass og landlige omgivelser.

Håndlagde vokslys og dragebok

Kjære Oslo. Du er naboene over oss. De som kommer med arvede marihøne- og englekostymer på døren. Med pusemyk rosa- og hvitstripete badekåpe med hette på og prikkete hvite og grå ullgensere. Alt i akkurat passe voksestørrelse for en femåring i full strekk. De som har marsvin og den krøllete brune hunden Dennis, som er blitt en lekefavoritt i bakgården.

Du er naboen vår under oss. Hun som var hemmelig nisse i oppgangen i fjor, og som la igjen håndlagede vokslys og dragebok på dørmatten til barna.

Du ga datteren min hennes aller første venn. Med nabojenta «Fia» og tilnærmet kollektivliv med åpne dører og felles pølselunsj i bakgården. Og du ga oss også vår egen huskonsert med lokal musiker fra borettslaget da mannen min fylte år et par bursdager tilbake.

Takk for hverdagene

Kjære Oslo. Takk for at du dro meg litt ut av pandemigørra et par minutter i fjor vinter.

Da gatene var bekmørke og tomme.

Da du plutselig bød på to tenåringsgutter med en gigantisk boomblaster på skulderen, vandrende som tidenes to største bosser midt i gaten. Med tonene og bassen fra Arifs «Alene» dundrende mellom de tårnhøye bygårdene.

Jeg kommer aldri til å glemme hvor fin du var den dagen da jeg giftet meg. Med vielse en altfor varm og klam augustmandag på Tinghuset. Da du plutselig serverte oss noen tilfeldig forbipasserende som ga oss champagneflasken de nettopp hadde kjøpt til seg selv. Bare fordi de hadde lyst til å gjøre litt stas på noen tilfeldige osloborgere de gikk forbi.

Kjære Oslo. Du er kanelbolle på Ullevålseter. Kiropraktortime på grunn av asfalt-jogging. Vodka-nachspiel på morgenkvisten og småbarnslivet på 82 kvadratmeter.

Nå er vi her – du og jeg. Fra samliv til avstandsforhold på pendlerbasis. Takk for hverdagene, kjære Oslo.

Vi sees snart.

