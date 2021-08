Derfor nominerer jeg Tikhanovskaja til Nobels fredspris

Jette F. Christensen Medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen (Ap) og Europarådets parlamentarikerforsamling

Svetlana Tikhanovskaja forlot Hviterussland etter et presidentvalg hun og hundretusenvis av hviterussere mener ikke var fritt. Her fotografert foran hviterussere i Polen i juni.

Det er våre felles menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper som blir utfordret nå.

I sin kronikk i Aftenposten 9. august skriver Svetlana Tikhanovskaja at det hviterussiske regimet ikke bare vilkårlig fengsler egne borgere for å stilne opposisjonen der, men for å gjøre narr av felles europeiske verdier.

Det har hun rett i, og det skal jeg diskutere med henne når hun kommer til Norge torsdag.

Jeg skriver dette innlegget for at det hviterussiske regimet skal få med seg hva vi skal snakke om. De følger nøye med på den forviste opposisjonens handlinger i utlandet.

Et demokratisk kontinent er et stabilt kontinent

Det finnes ikke hviterussiske menneskerettigheter. Det finnes ikke ungarsk ytringsfrihet. Det finnes ikke polsk rettsstat. Det er våre felles menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper som blir utfordret nå.

Derfor har jeg nominert Tikhanovskaja sammen med Den polske dommerforeningen og Den ungarske Helsingforskomiteen til Nobels fredspris for deres kamp for et demokratisk Europa.

Et demokratisk kontinent er et stabilt kontinent.

Alle land har en egeninteresse i at andre overholder menneskerettighetene og internasjonale forpliktelser. Derfor er enkeltland, EU og Europarådets handlinger overfor Hviterussland med på ikke bare å støtte kampen for frihet der, men legitimiteten i felles demokratiske verdier.

Fakta Dette er saken 9. august 2020 var det presidentvalg i Hviterussland.

Kandidatene var sittende president Aleksandr Lukasjenko, som har sittet siden 1994, og opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja. Tikhanovskaja stilte i stedet for sin ektemann, etter at han ble arrestert og varetektsfengslet.

President Lukasjenko ble erklært som valgvinner, med 80 prosent av stemmene.

Valgresultatet ble trukket i tvil av flere, og Tikhanovskaja mente hun var den rettmessige vinneren.

Store demonstrasjoner mot regjeringen fulgte, med opp mot 7000 arresterte demonstranter. Tikhanovskaja ble tvunget til å dra i eksil i Litauen.

Tikhanovskaja kommer til Norge for politiske samtaler med den norske regjeringen 12. og 13. august. Kilder: BBC, NRK og Human Rights Watch Vis mer

Demokratisk tilbakegang

Jeg deler Tikhanovskajas tro på en fredelig overgang til demokrati i Hviterussland. Mens regimet undertrykker egen befolkning på overtid, er flere europeiske land i demokratisk tilbakegang. Taktikker for å stilne opposisjonen er blitt en eksportartikkel for Hviterussland.

Antall liberale demokratier i 2020 ble av V-dem Institute (Varieties of Democracy) målt til 1990-nivå på verdensbasis. Når land faller på demokratiske indekser fordi de bygger ned eget demokrati og rettsstat, relativiseres menneskerettighetene overalt.

Når organisasjoner, journalister, minoriteter og opposisjon blir forfulgt, mishandlet og fengslet, er det vår fremtid som et demokratisk kontinent som blir utfordret.

De som kommer etter oss, kommer til å spørre hvor vi sto da kampen mot demokrati og autokrati raste i Europa. Svaret må bli: Vi sto imot.