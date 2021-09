Bekymret for at kvinner ikke ivaretas godt nok under aborter

Hanne Charlotte Schjelderup Leder, Jordmorforbundet

Det er viktig med ivaretagelse av kvinnen som er i en sårbar situasjon, mener Jordmorforbundet.

En viktig debatt må ikke ødelegges av slepphendt omgang med fakta.

I et debattinnlegg i Aftenposten kommer Berit Mortensen og Eline Skirnisdotter Viik i Den norske jordmorforening (DNJ) med en rekke uriktige påstander.

De omtaler Jordmorforbundets medlemsundersøkelse om reservasjonsrett ved senabort, og påstår at kun 341 av Jordmorforbundets (NSF) 1000 medlemmer svarte i undersøkelsen. Det riktige er at 450 jordmødre svarte på hele eller deler av undersøkelsen. Og det er en god svarprosent.

Jordmorforeningen bør bruke primærkilde når de presenterer tall. 341 er et feilaktig tall som ble opplyst om i tidlige nyhetsmeldinger. Svarene hadde også vært statistisk signifikant dersom det så hadde vært 341 svar og det ble tatt høyde for alle 3500 jordmødrene i landet.

En undersøkelse fra medlemmer

Den norske jordmorforening hevder i samme kronikk at det i en pressemelding 19. august oppgis at nær halvparten av jordmødre i Norge vil reservere seg mot å bistå ved abort om abortloven utvides.

Hanne Charlotte Schjelderup er leder i Jordmorforbundet.

Igjen er det klargjort fra Jordmorforbundets side at dette er en undersøkelse blant et utvalg av våre medlemmer om utvidelse av kvinners rett til selvbestemt abort. Her vises det til en journalistisk artikkel i tidsskriftet Sykepleien, ikke en pressemelding.

Viktig med jordmødres perspektiver

Jordmorforeningen ilegger jordmødrene i NSF en slik mening i kronikken: «Vi mener det er uetisk å legge skyld, skam og ansvar over på kvinner i en allerede vanskelig livssituasjon. Vi havner dessverre der når kvinners behov for senabort fremstilles som utfordrende for jordmødre.»

Det vi er bekymret for, er at grenseheving vil gi økt motstand mot abortloven blant helsepersonell og befolkningen. Det vil være uheldig når loven slik den er i dag, har stor oppslutning.

Vår forenings jordmødre er bekymret for at kvinner ikke ivaretas godt nok i dag under aborter. Det er viktig med ivaretagelse av kvinnen som er i en sårbar situasjon.

Jordmorforbundets tilnærming til abortdebatten er faglig. Vi håper Jordmorforeningen vil være med oss i dette sporet – og at de i fremtiden gjengir fakta på en korrekt og redelig måte.