Denne høsten har det ikke vært annet enn forsinkelser og innstillinger i togtrafikken

Lars Kristian Hemstad Skotbu

I dag 12:40

Jeg konstaterer at toget mitt ikke kommer når det skal, og at det sjelden ankommer endestasjonen i tråd med det tidtabellen sier. Har alle gitt opp? spør innleggsforfatteren, som bor på Skotbu i Nordre Follo.

Det er strømstans, signalproblemer, jordfeil, feil på toget, personell som mangler. Hva skjer på Østre linje?

Det er mulig dette innlegget er litt snevert. Kanskje vet du ikke hva Østre linje er? For dem som vet, tror jeg det vil ringe en bjelle umiddelbart når de hører navnet.

Men for å opplyse litt: Østre linje er togstrekningen som går fra Ski til Mysen/Rakkestad. Her går passasjertogene som har endestasjon Skøyen i den ene enden og Mysen/Rakkestad i den andre.

«Noe» skjer på Østre linje, men ikke stort. Det passerer et passasjertog av og til på vei til ett av endepunktene. Dessverre er frekvensen ganske lav.

For eksempel går det fra der jeg bor, i Skotbu, tog til Skøyen hver hele time. Unntatt i tidsrommet mellom kl. 06:27 og kl. 08:27 på hverdager. Da er det halvtimesavganger.

Dette høres jo bra ut, tenker du kanskje. Jeg kan i teorien være enig med deg og kan leve godt med dette. Hadde enda toget kommet og gått til disse tidene.

Østre linje går fra Ski til Mysen/Rakkestad.

Knapt en dag uten forsinkelser

Vi som bor langs og som bruker Østre linje, kjenner imidlertid en virkelighet preget av «buss for tog» og stadige forsinkelser.

«Buss for tog» er en årlig sommerhilsen til oss pendlere og har vært det i mange år nå. Da stenges togtrafikken helt ned og erstattes med buss. Vel og bra.

«Buss for tog» gjelder bare noen uker på sommeren, så vi klarer det. Verre er det med forsinkelsene. Man skulle tro at stengingen om sommeren skulle resultere i nødvendig vedlikehold og utbedringer, slik at trafikken, når den kom i gang igjen, kunne forløpe slik tidtabellen viser. Men, nei.

Denne høsten, etter at sommerstengingen var unnagjort, har det ikke vært annet enn forsinkelser og innstillinger i togtrafikken på Østre linje.

Det går knapt en dag uten at det er forsinkelser om morgenen/ettermiddagen. Det er strømstans, signalproblemer, jordfeil, feil på toget, personell som mangler.

Listen er lang over unnskyldninger. Problemene er nå så omfattende at varselet jeg får på telefonen fra Vy-appen, har gått fra å gjelde enkeltavganger til tidsperioder på dagen.

For dem som er avhengige av daglig transport, fremstår dette som en stor belastning og et irritasjonsmoment. Det er nesten umulig å gjøre avtaler og å vite når man kan vente å være fremme på jobb eller skole.

Stakkars dem som er avhengige av å levere og/eller hente barn i barnehage eller på skole.

Har alle gitt opp?

Vi befinner oss nå i året 2021. Vi kunne like gjerne vært tilbake på 1980-tallet.

Tiden det tar å komme seg fra Skotbu til Oslo S med tog, er i dag litt lenger enn den var for 10 år siden, enda det er lagt ned to stasjoner mellom Skotbu og Ski siden den gang.

Unnskyldningen fra de ansvarlige som kjører togene, er at det er flere tog på de samme skinnene nå, og at det er trangere om plassen.

Ikke vet jeg. Jeg bare konstaterer at toget mitt ikke kommer når det skal, og at det sjelden ankommer endestasjonen i tråd med det tidtabellen sier.

Jeg forundres over at det er stille rundt problemstillingen. Har alle gitt opp, eller har de laget seg måleparametre som ikke klarer å fange opp uregelmessighetene?

Hvem er ansvarlig?

Det offentlige Norge bruker mange penger på jernbane. Vi må kunne forvente et tilbud i tråd med pengebruken.

Jeg skulle ønske meg et grundig svar fra de ansvarlige for elendigheten. Hvem det er, må jeg innrømme at jeg er usikker på.

Er det Vy, som kjører togene?

Er det Bane Nor, som har ansvaret for skinnene og strømmen?

Er det Norske Tog, som har ansvaret for togmateriellet som Vy bruker?

Er det Mantena AS, som driver vedlikeholdet av det rullende materiellet?

Kanskje vi kan overlate til statsråden som styrer Samferdselsdepartementet, å svare på dette. Han kan kanskje oppsummere for oss?

Det er vel Hareide som enn så lenge sitter med det overordnede ansvaret for at toget mitt kommer når det skal.