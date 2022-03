Slik er det med diktatorer: Verden skal stå i giv akt overfor dem

Thomas Thiis-Evensen Professor dr.philos.

Når Putin gjør entré, smelles dørbladene opp av snorrette soldater i strammeste giv akt, skriver Thomas Thiis-Evensen. Bildet er fra 2018.

Om maktens retorikk.

Hva vil Vladimir Putin? spurte Aftenposten nylig. Nå vet vi det: Han erobrer Ukraina.

Det burde vi ha forstått for lenge siden bare ved å se hvordan han i lang tid har valgt å fremstå i mediene. For det han gjør, er å bygge opp et imperium, en svært gammel idé og typisk for diktaturer.

Tar umiddelbart større plass

Imperium innebærer å beherske et «område», altså ny mark som med makt underlegges en ekspanderende stat. Som for 2000 år siden, da byen Roma underla seg hele Europa og store deler av Nord-Afrika og Østen. Og kalte lederen for «imperator», engelsk emperor.

Eller Hitler, som angrep naboene for å gi de blonde arierne større «Lebensraum» (livsrom).

Imperieprinsippet kan oppleves også mennesker imellom. Der mange mennesker samles, tar makt- og rangspersoner umiddelbart større plass enn vanlige dødelige.

Vi rygger instinktivt når dronning Elizabeth kommer gående, og det oppstår umiddelbart en åpen bresje foran henne. Dette er maktpersoners «personal space», skriver adferdsforskere. Et åpent lende som tilbys bare rangspersonen å tre inn i.

Rekvisitter fra diktaturenes historie

Putin synliggjør nøyaktig det samme i sin nøye uttenkte mediescenografi – alt legitimert med utvalgte symboler og rekvisitter fra diktaturenes historie.

Det gjelder både langbordet som ble brukt i møte med den franske presidenten Emmanuel Macron, som kom for å forhandle om ikke å angripe Ukraina.

Likeledes Putins møte med sitt eget sikkerhetsråd i et rundt rom tett omgitt av korintiske triumfsøyler.

Og når han gjør entré til sitt audiensrom, smelles dørbladene opp av snorrette soldater i strammeste giv akt.

Forhandlingsbordet

Formen på et forhandlingsbord mellom to parter som skal løse en konflikt, kan si mye om et villet styrkeforhold.

Etter Vietnamkrigen ble fredsforhandlingene mellom amerikanerne og nordvietnameserne lenge forsinket fordi partene ikke ble enige om bordets form.

Et rundt bord ble raskt utelukket, for de som samles rundt en sirkel, fremstår som likeverdige, og det var jo slett ikke tilfelle. Og å sitte i hver ende av et dypt langbord var heller ikke særlig funksjonelt – de skulle jo tross alt kunne høre hverandre. Så vidt det vites, ble kompromisset et ovalt bord – en form som både skiller og forener.

Putins forhandlingsbord er også en oval med ham selv og Macron plassert i hver sin buede kortende. Men bordlengden mellom de to er enorm, der endebuene synes å skyve dem enda lenger fra hverandre.

Frankrikes president Emmanuel Macron møtte Russlands president Vladimir Putin i Moskva 7. februar i år.

Ja, så stor er avstanden mellom vert og gjest at arrangementet umiddelbart virker komisk, slik en ser det i alle vitsetegningene som siden er gått viralt.

Heller ikke noe vannglass er satt frem som kunne ha signalisert en viss imøtekommenhet. Og blomstene midt på bordet er påfallende puslete.

Slik både umuliggjøres og latterliggjøres Macrons initiativ som håpet å påvirke diktatorens intensjoner.

Selv var Macron sikker på at han hadde lykkes: Ukraina ville ikke bli invadert. Selvfølgelig ble han lurt og burde vel ha snudd i døren bare ved synet av forhandlingsbordet.

Bildet av Putin og Macron resulterte i flere vitsetegninger, påpeker innleggsforfatteren. Her er noen eksempler fra Twitter.

Kuppelrommet

Plasseringen av en maktperson vis-à-vis sine tilhørere er aldri tilfeldig. Som i møtet mellom Putin og hans eget sikkerhetsråd i et enormt Pantheon-lignende kuppelrom inne i palasset.

I den ene enden av rommet sitter diktatoren alene i en stol med armlener bak et stort skrivebord. Hans «personal space» omfatter hele tomrommet foran ham under kuppelen og markeres ytterligere av teppet som løper rett ut fra skrivebordet frem til hovedinngangen vis-à-vis.

Først her, til hver side for løperen, påtreffes de rundt 20-talls rådsmedlemmene som sitter på pinnestoler klemt inntil søylene i bakkant. De fleste er klare til å notere i dokumentene de har i fanget, hvert eneste ord fra stemmen i det fjerne.

Putin og sikkerhetsrådet under et møte 21. februar i år.

Sjelden er betegnelsen «regjeringstaburett» blitt tydeligere illustrert i moderne tid.

For under Solkongen fikk rådgiverne bare sitte på små krakker, hvis de ikke måtte stå, mens majesteten satt i en høyrygget lenestol ved enden av bordet. Og et skrivebord er i denne sammenheng ikke bare til å legge penn og papir på. Først og fremst skal de markere skillet mellom makten og oss – og jo større skrivebord, dess bedre.

Som Mussolinis mastodont i enden av sitt kontor i Venezia-palasset i Roma, eller Quislings eikebord som han installerte på Slottet under krigen.

Ankomsten

I flere år har vi sett en filmsnutt av Putin som gjør sin entré fra palassets indre til besøkende som venter.

Først zoomer kameraet seg inn på det som må være noen av Europas høyeste dører. Kameraet dveler litt, et gammelt triks for å øke spenningen, før dørene plutselig smeller opp, og to høyreiste soldater i glitrende uniformer spretter frem og gjør stramt honnør mens de holder dørbladene oppe.

Og hva skjer? Jo, ut kommer Putin, noe lett på skrå gjennom åpningen, nærmest slentrende mens han uanfektet kan være ved å kneppe igjen dressjakken.

For slik er det med diktatorer (av latin «befale»): Det er ikke de som må være formelle overfor oss, for de kan gjøre hva de vil. Men omvendt, det er vi og verden som skal stå i giv akt overfor dem.

Tydeligere kan det ikke uttrykkes: Diktatoren søker sitt styringsalibi i Russlands historiske keiserdømme, skriver Thomas Thiis-Evensen. Bildet er fra desember 2021.

Men hvilket rom kommer han ut fra, det som ligger bak de gullbelagte dørene?

Vi skimter et øyeblikk et podium, en stor baldakin og flere forgylte stoler.

Putin kommer altså rett ut fra et av Kreml-palassets tronrom, tsarenes formelle maktsentrum.

Tydeligere kan det ikke uttrykkes: Diktatoren søker sitt styringsalibi i Russlands historiske keiserdømme.

Både ordet «keiser» og «tsar» er avledet av Cesars navn, det romerske imperiums første diktator på livstid. Selv har Putin fulgt opp med å gjøre seg selv nærmest uavsettelig.

Nå mangler altså bare tsartittelen for å gjøre scenografien komplett.

Hvis ikke motstanden i Ukraina, før det kan skje, har fjernet det hele som en tom illusjon.