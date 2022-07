Tomten til Ullevål sykehus bør bli Norges største studentby

Oscar Chr. Husebye Formann i DKSF – Høyres Studenter i Oslo og varemedlem av bystyret

10 minutter siden

Boligmarkedet brenner, tilbudet er dårlig og studentøkonomien er for mange er på bristepunktet, skriver Oscar Chr. Husebye.

Behovet for studentboliger er massivt. Nå har byen en gyllen sjanse.

Nylig advarte VG, Khrono og andre om at det nå er tusenvis av studenter i kø for studentbolig i de store byene. Hos studentskipnadene alene venter minst 13.000 på å få en plass å bo.

Det er verst i Oslo. Samtidig som det ble 30 prosent færre boliger på markedet å leie i juni i år fra juni i fjor, er 6700 studenter i kø hos Studentsamskipnaden i Oslo. Utbyggingsfarten og reguleringsarbeidet som byrådet legger til rette for, holder ikke mål for å møte det skrikende behovet.

Arveavgift hjelper ikke

Byrådslederen i Oslo Raymond Johansen (Ap) gikk nylig ut og erklærte at det viktigste han vil gjøre for å løse boligfloken i Oslo, er å gjeninnføre arveavgiften. Jeg kan si deg, Raymond: Jeg og mine medstudenter får ikke bolig i Oslo lettere av at du innfører en avgift. Å bygge og regulere nok boliger er det som trengs, og der har byrådet sviktet.

Faktum er at boligkostnadene har økt med 100 prosent det siste tiåret, samtidig som studentøkonomien brister med Arbeiderpartiets og Senterpartiets politikk om ikke å øke studiestøtten til det den reelle prisveksten er – i motsetning til den økningen Høyre fikk til i regjering.

En sjelden mulighet

Oslo har få store og sentrale eiendommer som er egnet til boliger. Universitetssykehuset skal flyttes fra Ullevål, det har regjeringen bestemt. Eiendommen som står igjen, bør forvandles til Norges største og mest etterspurte studentby!

Ullevål-tomtens 134 mål ligger fantastisk til, nær trikk og kollektivtilbud: Studentbyen hadde vært 15 minutter unna Blindern, 20 minutter unna BI, 17 minutter til Oslo Met, 20 minutter til Det juridiske fakultet i sentrum og 12 minutter unna Forskningsparken. Ved disse studiestedene er det om lag 60.000 studenter. Behovet for boliger er massivt.

Det er sjelden store, offentlige institusjoner flytter på seg. Nå har vi en gyllen sjanse til å åpne opp et fantastisk område av byen til de tusener av studenter som ønsker å få plass i Oslo. Det er enda viktigere når boligmarkedet brenner, tilbudet er dårlig og studentøkonomien for mange er på bristepunktet. Tør byrådet å ta utfordringen?