Oslo kommune innfører vegetarmat. Sjømat nevnes ikke med ett eneste ord. Det er skuffende.

Renate Larsen Administrerende direktør i Norges sjømatråd

Geir Ove Ystmark Administrerende direktør i Sjømat Norge

Vi er oppgitt over at Oslo kommune totalt ignorerer mat fra havet, skriver innleggsforfatterne.

Har byrådet i Oslo glemt myndighetenes kostholdsråd om å spise fisk til middag to til tre ganger i uken?

Når byrådet i Oslo innfører vegetarmat som standardvalg på kommunale arrangementer, overser de ikke bare myndighetenes kostholdsråd, men også innbyggernes behov for sunn og klimavennlig mat.

På sine hjemmesider beskriver byrådet i Oslo at de har høye ambisjoner innen bærekraftig mat og drikke. Det er et svært lovende og klokt utgangspunkt når det skal komponeres menyer til både store og små i 55 virksomheter i Norges mest folkerike kommune.

Det er derfor underlig at byrådets tiltak i kategorien «mat og bærekraft» utelukkende handler om kjøtt og plantebasert kosthold. Sjømat nevnes ikke med ett eneste ord.

Her er noe av det som skal gjennomføres:

Halvere kjøttforbruket

Redusere matsvinn

Innføre vegetarmat som standardvalg

Tilby et fullverdig vegansk alternativ

Glemmer sjømaten

Vi er representanter for en næring som i tusenvis av år har produsert sunn, smaksrik og bærekraftig sjømat til både nordmenn og en hel verden. Vi er oppgitt over at Oslo kommune totalt ignorerer mat fra havet.

Har byrådet i Oslo glemt myndighetenes offisielle kostholdsråd om å spise fisk til middag to til tre ganger i uken og innbyggernes behov for sunn, bærekraftig og klimavennlig mat?

Godt for helsen

Vi skal la være å bruke sint utestemme, pekefinger og formaninger. Men vi skal forsiktig minne om at norsk sjømat er lokalprodusert mat som er godt for helsen. Det har et svært lavt klimaavtrykk.

Hver dag produserer stolte mennesker langs hele norskekysten verdens beste og mest bærekraftige sjømat til over 150 markeder verden over.

Det kan de gjøre takket være Norges lange historie som ansvarlig sjømatnasjon, en innovativ næring, en forskningsbasert forvaltningsmodell og et strengt regelverk.

Resultatet er at sjømat fra Norge i dag er en svært ettertraktet global handelsvare med et godt omdømme og som nyter stor tillit når det kommer til mattrygghet, sunnhet, smak og bærekraft. Dette er moderne og viktige megatrender som sjømat fra Norge treffer veldig godt på.

Negativ utvikling

I Norge spiser vi fortsatt mye sjømat. Men konsumet har dessverre hatt en negativ utvikling de siste årene. Derfor tar myndighetene og næringen grep. Nylig ble intensjonsavtalen for et sunnere kosthold forlenget til 2025.

Sammen med Helsedirektoratet skal vi fortsette å jobbe mot målet om å øke sjømatkonsumet med 20 prosent. I et land der unge spiser mer godteri enn fisk i løpet av et år, er det ingen enkel jobb.

Dersom vi lykkes med å nå målet, er gevinsten derimot stor. Å spise mer sjømat er ikke bare godt for folkehelsen, men også for kloden. I dag står matproduksjon for rundt en tredjedel av de totale klimagassutslippene i verden.

Det fisker’u, Oslo!

Å endre matsystemene blir derfor helt sentralt i kampen for å nå FNs bærekraftsmål. Her er økt sjømatkonsum et viktig bidrag siden under 3 prosent av verdens matproduksjon kommer fra havet.

Verden trenger derfor å spise mer sjømat. I Sjømatrådets nyeste annonsekampanje brukes uttrykket «det fisker’u» for vise hvor enkelt det er å lage sjømat. Vi håper Oslos politikere lar seg inspirere av det.

Mer sjømat på menyen? Det fisker’u, Oslo!

