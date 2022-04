Jeg ventet i fem og en halv time for en hvit ambulanse. Den kom aldri.

Lars Olle Engaas Pasient

Syketransportbilene eller såkalte «hvite ambulanser» frigjør kapasitet for de ordinære ambulansene.

Det er sterkt kritikkverdig at det ikke er flere hvite ambulanser i Oslo.

I Oslo skal det være kun tre såkalte hvite ambulanser. Disse kjører sterkt funksjonshemmede fra oppholdssted til behandlingssted. Turene bestilles av behandlingsstedet. De hvite ambulansene kommer som regel til avtalt tid.

Verre er det når de sterkt funksjonshemmede og alvorlig syke skal hjem igjen. Da kan ventetiden bli på flere timer. Dette har jeg opplevd flere ganger, senest 29. mars.

Jeg var ferdig utredet på Aker sykehus. Avdelingen bestilte hvit ambulanse klokken 17.00. Fem og en halv time senere var ingen hvit ambulanse kommet. Da fikk avdelingen på Aker vite at de hvite ambulansene ikke kjørte mer den kvelden. En ansatt på akuttmottaket anbefalte meg å overnatte på sykehuset.

Det ble sagt at dersom jeg sterkt ønsket det, kunne det kanskje hende at en gul ambulanse hentet meg i løpet av natten. Men dette var ikke sikkert.

Det kom tilfeldigvis en gul ambulanse til Aker sykehus klokken 23.30. En meget omtenksom nattevakt fortalte dem om min fortvilte situasjon. To meget sympatiske ambulansefolk kjørte meg hjem til midnatt.

Det er sterkt kritikkverdig at det ikke er flere hvite ambulanser i Oslo. Det kan skyldes at direktørene i sykehusene ikke vil bruke penger på flere hvite ambulanser.

