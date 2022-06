Kort sagt, 5. juni

Billigere sovekupeer nå!

Mange har flyskam. Jeg er én av dem. Da kan tog være et godt alternativ.

Ubeleilig nok har jeg flyttet til helt nord i landet. Fra Tromsø går det ikke tog, men man kan ta buss til Fauske for så å ta tog videre sørover.

Toget fra Fauske til Trondheim går på natten. Dette er flott, da mister man ikke en dag. Eller?

Dessverre er jeg sjelden uthvilt etter denne reisen. En natt sittende med hodet slengende eller liggende presset og brettet inn på to smale togseter gjør ikke noe godt, hverken for nakke, rygg eller energien dagen derpå.

Da frister det veldig å kjøpe en flybillett neste gang, så jeg rekker frem før kvelden til en ordentlig seng.

Det finnes sovekupeer på toget. Problemet er at de er forferdelig dyre. 950 kroner i tillegg til togbilletten koster det. Og togbilletten i seg selv kan koste like mye (eller lite) som en flybillett. Da blir det dobbelt så dyrt som å ta fly. Hvis jeg også regner med bussbilletten til Fauske, blir det vel mer enn dobbelt så dyrt. Det gjør vondt i en liten lommebok.

Én mulighet, i tillegg til å senke prisene, kan være å åpne for at folk kan dele kupeer. Nå må man kjøpe en hel kupé med to senger. Dette er fint hvis man er to reisende i samme følge, men som enkeltperson er det ikke nødvendig. Vi er jo tross alt ferdige med meteren og slikt.

Har ikke Norge et mål om å få til det grønne skiftet? Å få flere til å velge tog er i hvert fall et godt bidrag. Derfor må prisene senkes, så både lommeboken og nattesøvnen prioriteres!

Anne-Kirsti Finstad, student, Tromsø