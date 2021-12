Debatten om siteringspraksis viser uvitenhet og uenighet knyttet til sentrale begreper

Hans Petter Graver Professor i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo og preses, Det norske Videnskapsakademi

Nå nettopp

Brudd på juridiske plikter kan føre til konkrete sanksjoner som straff, disiplinære reaksjoner og tap av stilling. Mens brudd på etiske normer kan ramme den enkelte hardt i form av tap av anseelse og omdømme, skriver Hans Petter Graver.

Dette er et felt hvor det er lett å blande sammen etikk og jus.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Den siste tiden har det blusset opp en debatt om siteringspraksis, knyttet til boken «En samisk verdenshistorie». Selv om boken ikke er et vitenskapelig arbeid, er en side ved debatten om det gjelder en felles kjerne av krav til god siteringspraksis for all sakprosa. Dette gjør debatten relevant også for vitenskap og forskningsetikk.

Sanksjoner

Debatten viser at det er uvitenhet og uenighet knyttet til sentrale begreper som plagiat, kildehenvisning og redelighet overfor bruken av andres arbeider. Vi befinner oss her i et felt hvor det er lett å blande sammen etikk og jus, siden forskningsetikken er rettsliggjort gjennom forskningsetikkloven.

Brudd på juridiske plikter kan føre til konkrete sanksjoner som straff, disiplinære reaksjoner og tap av stilling.

Brudd på etiske normer kan ramme den enkelte hardt i form av tap av anseelse og omdømme.

Vanskelige spørsmål kan oppstå når etiske normer bygges inn i jusen ved hjelp av såkalte «rettslige standarder», som for eksempel forskningsetikklovens paragraf 4.

Flere viser til «god skikk»

Flere trekk ved samfunnsutviklingen gjør at det blir stadig vanskeligere å hevde mer allmenne normer for god oppførsel. Dette gjør det problematisk å operere med en standard som god skikk.

Likevel er ikke henvisningen til god skikk på vei ut av den rettslige praksis. Stadig flere lover viser til «god skikk» og etiske profesjonsnormer, og henvisning til slike normer er økende i rettspraksis.

Mens moralen i samfunnet fragmenteres, er moralen på full fart inn i lovverket og rettspraksis.

Når moralen rettsliggjøres, fungerer den ikke lenger som moral

Vi står overfor et klart tilfelle av rettsliggjøring av moralen. Det kan ses som samfunnets svar på at god skikk ikke lenger kan forankres trygt utenfor retten. Dette fører til et moralsk tomrom. Når moralen rettsliggjøres, fungerer den ikke lenger som moral, fordi folk blir mer opptatt av grensene enn av å oppføre seg pent. Dette skaper problemer både for jusen og moralen.

Vage begreper

For jusen er problemet først og fremst spørsmål om rettssikkerhet. God skikk-normer opererer med begreper som ofte er vage og uten de faste grensene som rettslige begreper bør ha.

Begreper som redelighet, integritet, fabrikkering, plagiering og god henvisningsskikk er ladet med verdivurderinger hvor karakteristikk av handling og person lett flyter sammen. Dette gjør dem farlige fra en rettssikkerhetsbetraktning.

Derfor bør ikke god skikk-regler fastsatt med hjemmel i lov være bindende for domstolene som ordinære rettsregler. De har status som såkalt «soft law», som kan ha betydning ved en rettslig bedømmelse.

Den rettslige betydningen vil bero på en nærmere bedømmelse blant annet av skikkens utbredelse og godhet. Det gir juristene siste ord i bedømmelsen av etikkens rettslige betydning og vil for mange fremstå som at juristene forsøker å monopolisere moraldebatten.

Dydsetikken er viktig

For moralen er spørsmålet hvordan vi best fyller det moralske tomrommet som oppstår når god skikk-standardene rettsliggjøres.

Fra et moralsk standpunkt krever realiseringen av de etiske kravene at flere gjør mer enn bare å overholde sine forpliktelser. I denne sammenheng er dydsetikken viktig. Dydsetikken er åpen og gir ikke anvisning på etterlevelse av bestemte normer eller oppnåelsen av konkrete mål.

Den krever at den enkelte skal strebe etter å utvikle og realisere det beste i seg selv. Bare slik kan man realisere kravet om at forskningen vil komme forskningsdeltagere, relevante grupper eller samfunnet til gode og å unngå at den gjør skade.