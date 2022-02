Hvor ufarlig er egentlig omikronvarianten?

Stig S. Frøland Professor i medisin og spesialist i infeksjonssykdommer

Omikronvarianten vil være en trussel for mange med svekket immunforsvar. Derfor bør helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og myndighetene prioritere livreddende medisiner, mener Stig S. Frøland.

Svaret avhenger av pasientens immunforsvar.

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Helsemyndighetenes begrunnelse for å avvikle nedstengningstiltakene er dels at en meget stor del av befolkningen nå er vaksinert, dels at det nå er omikronvarianten som er dominerende.

Omikronvariantens evne til å fremkalle alvorlig sykdom er angivelig bare 30 prosent sammenlignet med deltavarianten.

Men kan vi være sikre på at omikrons iboende evne til å fremkalle sykdom er så mye mindre enn deltas? Kan ikke observasjonene fra Sør-Afrika og flere andre land, også Norge, skyldes omikrons evne til å unngå immunforsvaret?

To studier

Denne evnen gjør at viruset effektivt kan infisere individer som har en viss immunitet etter tidligere infeksjon eller vaksinasjon.

De vil derfor kunne ha beskyttelse mot alvorlig sykdom på grunn av sin immunitet, uten at dette skyldes at omikron i seg selv er «snillere».

Disse synspunktene er nettopp fremsatt i en artikkel i et av verdens ledende medisinske tidsskrifter, New England Journal of Medicine. Her henvises det til to studier som konkluderer med at omikrons sykdomsfremkallende evne ligger på 75 prosent av deltas.

Vil være en trussel

At omikron ikke nødvendigvis er så ufarlig som mange synes å tro, er særlig viktig for mange individer med svekket immunforsvar.

Flere studier har vist at slike pasienter har økt risiko for alvorlig sykdom med covid-19-virus. Dette gjelder både pasienter med medfødt immunsvikt og pasienter som får immunhemmende medikamenter, for eksempel ved transplantasjon eller kreftsykdom.

Omikronvarianten vil være en trussel for disse pasientene, som ofte ikke har nytte av vaksinasjon.

Myndighetene bør nå prioritere å anskaffe de nyutviklede antivirale medikamentene. Disse kan være livreddende for immunsviktpasienter.