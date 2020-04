Mandag begynte min datter på skolen igjen. Jeg har blandede følelser. Ikke fordi jeg er bekymret, men fordi regjeringen har latt en unik mulighet til å bygge livsviktig kunnskap gå til spille. I dag vet vi ikke i hvilken grad barn bidrar til smittespredningen, men hadde gjenåpningen blitt gjort på riktig måte, kunne vi ha funnet ut av det.

Men hvorfor mistet vi kontrollen?

La oss se på et hypotetisk scenario, fem uker fra nå. De foregående dagene har det vært eksponentiell vekst i sykehusinnleggelsene. Folkehelseinstituttet kommer med en ny risikovurdering og konkluderer med at smittetallet er 1,5. Vi har mistet kontrollen.

Men hvorfor? FHI svarer at de ikke vet, men ingen lytter. I flere dager har vi fått høre om smittede barn og alvorlig syke. «Pilotfrue» står i beste sendetid på Debatten og forteller Fredrik Solvang at hun visste det kom til å skje. Alle skjønner at skoleåpningen har skylden. Regjeringen stenger skolene igjen. Økonomene spår at konsekvensene blir enorme.

I denne tenkte situasjonen har FHI likevel rett: Vi vet egentlig ikke. Det kan vi si allerede nå. For regjeringen åpnet skolene på en måte som gjør at vi lærer mye mindre enn vi kunne ha gjort.

I eksempelet er det mulig at skoleåpningen er utslagsgivende, men vi vet ikke. Det er også mulig at barna ikke sprer smitte i særlig grad, og at det er andre faktorer som er avgjørende. For det skjer andre ting i samfunnet samtidig. Flere bedrifter åpner igjen, og mange tar lettere på sosial distansering. Hvordan skal vi da kunne vite om det er skoleåpningen som er årsaken til den økte spredningen?

Svaret er at det er veldig vanskelig fordi vi aldri kan vite hva som ville ha skjedd dersom vi ikke hadde åpnet skolene.

PRIVAT

Følger ikke gullstandarden

Når vi skal teste effekten av et tiltak (tenk skoleåpning) på et utfall (tenk smittespredning), er gullstandarden en randomisert, kontrollert studie. I sin enkleste form innebærer det at deltagerne i studien deles tilfeldig (randomiseres) i to grupper, én som får tiltaket, og én kontrollgruppe som ikke får tiltaket. Randomiseringen er avgjørende fordi den sikrer at de to gruppene er like før tiltaket innføres. Dermed kan vi anta at forskjeller mellom gruppene etter tiltaket kan tilskrives tiltaket.

Vi kunne ha gjort dette da vi startet gjenåpningen. Vi kunne ha randomisert kommunene. Halvparten av dem til gruppen «skoleåpning 27. april» og halvparten til kontrollgruppen «skoleåpning senere».

Dette ville ikke bare ha hjulpet oss med å finne ut av barns rolle i spredningen av viruset, men også andre ting som kan påvirkes av skolegang og hjemmeskole.

Vi kunne for eksempel fått vite mer om konsekvensene for både barnas og foreldrenes psykiske og fysiske helse. Gjennom kobling til annen informasjon, for eksempel fra store befolkningsundersøkelser som MoBa og HUNT, kunne dette enkle grepet ha gitt oss en uvurderlig kilde til å besvare viktige spørsmål langt inn i fremtiden.

Kunne unngått unødvendig risiko

Kunnskapen kunne ha hjulpet både Norge og andre land til å unngå unødig risiko og belastning. For tenk om det var slik at barna ikke bidro i nevneverdig grad til smittespredningen og vi likevel stengte skolene. Flere ville ha blitt permittert unødig, og noen barn ville unødig ha blitt holdt hjemme hos voldelige foreldre.

Denne muligheten lot regjeringen gå til spille til tross for at det ble foreslått av flere eksperter. Fagdirektør i FHI, Atle Fretheim, skrev allerede 6. april at «Utprøving av befolkningsrettede tiltak forutsetter at befolkningen blir med på å trekke lodd. Er vi ikke villige til det, kan vi takke oss selv for at vi ikke får de svarene vi trenger».

Har en ny mulighet

Paradokset er at politikerne, ved ikke å følge ekspertenes råd om å gjenåpne hele barneskolen, har gitt seg selv en ny sjanse. 5.–10. trinn er fortsatt stengt. 385.252 grunnskoleelever sitter fortsatt hjemme.

Lar vi alle starte samtidig mister vi enda en mulighet til å skaffe både oss og andre land potensielt livsviktig kunnskap.

Det er åpenbart både praktiske og etiske utfordringer med å gjennomføre en slik studie, men de må veies mot konsekvensene av å la være. Vi bør i det minste forvente at regjeringen denne gangen gjør avveiningen og deler sine konklusjoner med oss.