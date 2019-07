«Vegansektene går inn i matfeltet med tunnelsyn, de gjør stor skade på klimasaken», hevder Reidar Almås i Aftenposten 16. juli.

Bare for å ha avklart det: Jeg er hverken veganer eller medlem av noen sekt. Jeg argumenterer for en reduksjon av kjøttkonsumet i Norge, ikke totalt avhold.

Avsporinger i debatten

At jeg er kokebokforfatter, er tydeligvis noe Almås ikke synes gir særlig tyngde eller rett til å uttale seg om klimasaken. Jeg tipper likevel at han har søkt seg frem til at jeg har jobbet som analytiker med statistikk og analyse i 10 år, blant annet i Google, selv om han ikke nevner dette.

Når det er sagt, vil jeg hevde at min eller hans bakgrunn ikke spiller noen rolle i dette spørsmålet. Vi snakker om noe det er konsensus om i anerkjente forskningsmiljøer: Kjøtt fra drøvtyggere er ikke bærekraftig.

Almås unngår dette poenget i sitt motsvar til meg. I et forsøk på å styre debatten i en annen retning, velger han og påpeke at det er fossilt brensel som er synderen for klimaet. Selvsagt er vi enige om at fossilt brensel ikke er bærekraftig. Men igjen, det var ikke det vi snakket om.

Ikke noe veganere har funnet på

Kjøttproduksjon er ikke bærekraftig. Dette er, i motsetning til hvordan Almås fremstiller det, ikke noe veganere har funnet på.

Anerkjente Oxford University konkluderer følgende etter en analyse av 40.000 gårder i 119 land: «Avoiding meat and dairy products is the single biggest way to reduce your environmental impact on the planet» (Poore and Nemecek 2018, Oxford University, publisert i Science magazine.)

Norske Bioforsk sier det samme: «Mindre kjøtt og mer vegetabilsk mat i kostholdet vårt er det mest effektive tiltaket for å redusere utslipp av klimagasser fra jordbruket.» (Bioforsk, 2015)

I tillegg har en metaanalyse av 369 andre studier fra RMIT og Lancaster regnet ut at «dyrehold står for rundt 10–15 prosent av den totale menneskeskapte globale oppvarmingen». (Annual review of Environment and Resources, omtalt i Forskning.no.)

Cicero – norsk senter for klimaforskning konkluderer etter en analyse av norsk storfekjøtt med at «ammekuproduksjon er den mest ineffektive, minst klimavennlige og derfor den minst bærekraftige formen for matproduksjon i Norge».

Vesentlig forskjell

Jeg registrerer at Almås er uenig med sine forskerkollegaer i disse konklusjonene. Det hadde vært interessant om han samtidig viste til forskning som argumenterer for motsatt syn.

Om Almås hevdet at norsk kjøtt er mer klimavennlig enn importert kjøtt, kunne vi sikkert blitt enige. Det han derimot hevder, er at norsk kjøtt er bærekraftig. Det er en vesentlig forskjell.

Vi kan godt si at en flyreise fra Oslo til Bergen er mer klimavennlig enn en fra Oslo til Bodø, men bare fordi den ene er litt lengre enn den andre så betyr det ikke at bergensturen er bærekraftig. Den er bare litt mindre forurensende enn bodøturen. Vi kan vel alle være enige om at det er bedre med tog til Bergen uansett?

Spis uten kjøttskam

I sitt motsvar tok Almås plutselig opp at «nyfødte med B12-mangel er et økende problem». Jeg er selvsagt helt enig med Almås i at B12 er et viktig næringsstoff, og alle må sikre å få i seg nok av det. Heldigvis er B12 lett tilgjengelig som tilskudd, og kan tas med de andre tilskuddene gravide bør ta hver dag.

Storfekjøtt er ikke bærekraftig, men selvsagt kan man spise det likevel. Om du ikke vil redusere ditt inntak av kjøtt, så spis det helst uten #kjøttskam, på lik linje med at du ikke har #godteskam når du spiser sukker.

Vi trenger ikke være perfekte. Samtidig må vi ikke lure oss selv til å tro at så lenge man spiser norsk kjøtt så er det et bærekraftig måltid, for det er det dessverre ikke.

