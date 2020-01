Kort sagt, søndag 19. januar

Flere konflikter enn psykopater

Psykolog Frode Thuen gir i siste A-magasinet råd jeg stusser ved. Innsender havner i konfrontasjoner med særlig to kolleger og vurderer at de har «psykopatiske og narsissistiske trekk». Han ber om begrepsavklaring og råd for hva som kan gjøres når man støter på en «psykopat» i kollegiet. For ikke å snakke om to(!). Uten videre trår Thuen til: Søk dekning, og hvis ikke det går, søk støtte i ledere og kolleger.

Støtte er alltid fint, men rådene er problematiske. I arbeidslivet som ellers, er det langt flere konflikter enn «psykopater», noe Thuen formodentlig er godt kjent med. Da er det rart at han ikke reiser muligheten for at innsender kan ha større del i konflikten enn hen vil vedkjenne seg. I min bok er det grunn til å ta en fot i bakken når en part blir særlig interessert i psykopati. Ofte sier det mer om hvor man er i en konfliktspiral enn hva som er motpartens disposisjoner.

Mitt råd: Få hjelp til å håndtere konflikten, let etter egne bidrag og vær forsiktig med diagnostiske betraktninger. De færreste tar det som en invitasjon til samarbeid hvis de får snusen i at en kollega har omtalt dem som sannsynlige psykopater med narsissistiske tendenser.

Martin Skjønsberg, psykologspesialist

