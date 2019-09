Kort sagt, søndag 29. september

Biblioteket er større enn huset det bor i

Kronikker av eldre menn som forsvarer gamle bygg, er blitt en egen Aftenposten-sjanger. Sist ute: professor emeritus Thomas Thiis-Evensen, som 18. september hevder at «det anes en murrende motstand blant alle oss som går i gatene».

Pussig: Igjen slås sykehus, museer og biblioteker i hartkorn, uten refleksjon over at institusjonene selv anbefaler flytting, eller at Oslo vokser i rekordfart.

Med sine greske søyler har nok hovedbiblioteket på Hammersborg gitt byen identitet, men det er et gammeldags boklager, ikke et hus for mennesker. Det var utdatert allerede før åpningen i 1933.

Forløperen var Deichmanske Centralbibliotek i Kristian IVs gate, med lesesaler, selvbetjente boksamlinger og bedre plass. Hit strømmet folk til fra trange leiligheter på Løkka. Men på Hammersborg ble det trengsel. Bygget stritter imot rollen som moderne bibliotek. Det holdt ikke i 1933, og det holder i hvert fall ikke i 2020.

Biblioteker er til for mennesker som leser, skaper, møtes, lærer og deler. De er en motgift mot ekkokamre, et demokratisk og kulturelt grunnfjell som gir tilhørighet og identitet.

I Bjørvika bygger Oslo et nytt hovedbibliotek med firedoblet publikumsareal, bøker i selvbetjente hyller og kapasitet til over 2 millioner besøk i året.

Savner du lesesalsplass på Deichman Tøyen eller ro på Deichman Stovner? Ønsker du et fristed fra sosial kontroll? Du finner det i Deichman Bjørvika, med 1200 sitteplasser og funksjoner tilpasset nye medievaner. Alt er gratis.

I år har Deichmans 23 biblioteker 3 millioner besøk. Med Bjørvika blir tallet 5 millioner.

Det er bra for demokrati, frivillighet, sosial utjevning og individets frihet – og viktigere for vår identitet og hukommelse enn å dvele ved gamle hus.

Til eldre menn som murrer i gatene og skriver kronikker: Dere er ikke representative for Oslos barn og unge, som nå endelig får bibliotektilbudet de trenger og fortjener.

Et bibliotek er alltid større og viktigere enn huset det bor i.

Knut Skansen, biblioteksjef, Deichman