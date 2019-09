Kort sagt, tirsdag 10. september

Skjev fremstilling av debatten

Takk for gode ord, rektor Knut Jørgen Kopperud.

Kritikk står sentralt for demokratiet. Den kommer imidlertid i ulike former. Negativ kritikk kan være konstruktiv. Forutsetningen er at den er nyansert. Ditt innlegg var en skjev fremstilling av debatten – ikke ulikt det du selv kritiserte debatten for å være. Det viktige er hvordan mottager tolker utsagnet. Kommentarene viser at det ble tolket som et angrep på legitime demokratiske aktører.

Opplæringslovens § 1–1 har stått uendret siden 2009. Samtidig har vi hatt ulike regjeringskonstellasjoner, med flertall på begge sider av det politiske spekteret. Det hadde vært uholdbart dersom det til enhver tid rådende flertall skulle bestemme våre konkrete meninger. Slik er det heldigvis ikke. Indoktrinering har ingen plass hos oss.

Dagens ruspolitikk virker ikke. Derfor vil MDG utrede streng regulering av lettere stoffer. Vi ønsker en mer human, men samtidig restriktiv ruspolitikk. Alle arrangementer i Grønn Ungdom er rusfrie.

Det er fint å se at du har nyansert din kritikk noe. Tilsvarende skal jeg ta til meg din. Det er gjennom konstruktive tilbakemeldinger vi forbedrer oss.

Per Silnes Tandberg

Psykose er ikke årsaken til vold

I Aftenposten 29. august stigmatiserer Tor K. Larsen mennesker som rammes av psykose på fordomsfullt og misforstått grunnlag. Det er skremmende at psykosebegrepet er utvidet til å favne langt utover hva som er hensiktsmessig.

Vi må ikke glemme at når man tar mennesker fra fengselet og over til psykiatrisk behandling, tillates langt mer grusomme metoder som strider med menneskerettighetene, og som ikke ville tillates i fengsel. Når klienten vet at behandlingen ofte vil gjøre mer skade enn godt, ville enhver opplyst person motsatt seg behandling. Jeg vil heller si at dissimulering i en slik setting heller vitner om tilregnelighet.

Psykiatri er ingen vitenskap. Diagnosene og symptomene som anses som sykdom, er aldri blitt påvist i fysisk test. Dette er vedtatt av et begrenset antall fagfolk som i dag har sterke bindinger til legemiddelindustrien. I virkeligheten er psykosen som oftest en reaksjon på for mye undertrykkelse og indre stress. Psykosen kan til og med være en helbredende- og traumeforløsende prosess om den får gå sin naturlige gang.

Det er ikke tilstanden psykose som er årsaken til voldelig adferd. Det er undertrykkelse, utenforskap og uforløste traumer som kan føre til radikalisering og i verste fall voldelige opprør. Dette uavhengig av om dette underliggende fører til psykose eller ikke.

Nå er det på tide å få slutt på stigmatiseringen av mennesker som lider av psykose og har det vanskelig nok fra før.

Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen, styreleder, Hvite Ørn – bruker- og interesseorganisasjon for psykisk helse