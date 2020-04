Under artikkelen ligger en arabisk versjon av teksten.

Den siste tiden har vi alle fått hverdagen snudd på hodet. Jobb, skole, fotballtrening, alt er satt på vent. Vi må vaske hendene og holde avstand. Vi må leve med uvisshet og usikkerhet og håpe at innsatsen vi gjør nå, vil hjelpe oss på lang sikt. Vårt trygge sted, enten det er hytta i nabokommunen eller stuen til bestemor, er ikke lenger tilgjengelig. Men hva med dem som allerede har mistet sitt trygge sted? Hva med dem som er i både eksil og karantene?

Arne Beck

Privat

Fengsling og okkupasjon

At sosial isolasjon har negativ effekt på vår mentale helse, er godt kjent. Fagfolk innen psykisk helsevern er bekymret over prisen befolkningen betaler for de svært inngripende tiltakene.

I et intervju i Dagbladet sier psykologspesialist Heidi Djup: «At friheten blir innskrenket, er ganske krevende. Men det hjelper at vi har fått gode forklaringer på hvorfor dette er viktig. Å være i en felles dugnad, gir en mental beskyttelse.»

Nå trenger vi alle denne mentale beskyttelsen, og det er grunn til å tro at flyktninger kan trenge den ekstra mye.

Flyktninger har til felles at de har opplevd krig eller forfølgelse, og de har måttet forlate hjemmet sitt. Karantene kan gi assosiasjoner til fengsling og okkupasjon.

Lange dager uten skole, arbeid og fritidsaktiviteter gir tid til grubling. Det som skjedde da, dukker opp igjen, blir en del av her og nå.

Mange har nylig forlatt en tilværelse av uvisshet og utrygghet på asylmottak og har ikke rukket å skape en trygg tilværelse i et nytt land.

Lite tilgjengelig informasjon

Informasjonen som gir nordmenn opplevelse av kontroll og trygghet, er i liten grad tilgjengelig for flyktninger. Hva er siste nytt fra Erna? Hvor mange intensivsengeplasser er i bruk, og hvor stor er kapasiteten? Hva har krisen å si for den norske økonomien, og hva slags fullmakter gir egentlig den nye kriseloven?

Slik informasjon er ferskvare, og det krever både språkferdigheter, samfunnskunnskap og tilknytning til landet for å nyttiggjøre seg den. Den som ikke vet, føler seg maktesløs og utrygg.

Grunnleggende informasjon om viruset kan gjøres tilgjengelig, både gjennom dugnadsarbeid og målrettet arbeid fra helsemyndigheter og kommuner.

Det trengs aktuell informasjon som er tilpasset en norsk kontekst. Når det ikke er tilgjengelig, henvender mange seg til det trygge og kjente: kilder fra hjemlandet på morsmålet.

Sprer feilinformasjon

Irene Kinunda skriver i Bergens Tidende om en video som deles i norsk-afrikanske miljøer: «Damen på videoen hadde en slags profeti. Hun sa at kirkene i Europa er stengt. De kommer til å stenge kirkene i Afrika. De kommer også til å stenge butikker. For å handle så må man vise et stempel med det djevelske tallet 666».

Ensidige fremstillinger med religiøse overtoner kan føre til overdrevet frykt. «Offentlige» kanaler, styrt av diktaturer og regimer, kan spre feilinformasjon for å styrke egen agenda eller dekke over en manglende evne til å håndtere situasjonen.

Kan føre oss sammen

Tragedier har stort potensial. De kan føre oss sammen, men de kan også skyve oss vekk fra hverandre. Krisen kan innebære en unik mulighet til å knytte bånd både til Norge og til befolkningen. For én gangs skyld kjemper vi alle mot en felles fiende. Korona rammer hensynsløst, uavhengig av nasjonalitet, tro eller hudfarge.

Om ett, ti eller hundre år skal historien om korona fortelles. Vi har sjansen til å la det bli en historie om samhold og inkludering. Men det kan også bli en historie om utenforskap, økte forskjeller og maktesløshet. For innsatsen vi gjør nå, kommer til å ha store ringvirkninger i årene som kommer.

حَجر صحي في المَنْفى

انقلبتْ الحياة رأساً على عقب في الآونةِ الأخيرة، وتم وضع العمل والدارسة وعديد النشاطات على لائحةِ الانتظار. إيقاف فيروس كورونا هو الشغل الشاغل الآن، وباتت تدابير مكافحتهِ تشكل أنماط الحياة والسلوك في المجتمعات فلا مصافحة ولا محادثة عن قرب وتغيرت ملامح أيدينا بسبب الغسيل المستمر.

الأمكنة الآمنة التي اعتدنا عليها لم تعد آمنة بعد الآن، فالذهاب للهيتا "بيت العطلة" لمْ يعُد خياراً ولا بيت الجدة باتَ متاحاً، ولنبقى على أمل أن تساعدنا هذه الاجراءات والتضحيات في التغلب على الأمر على المدى البعيد. كل ذلك جعل التعايش مع المجهول والشك أمراً يومياً.

ولكن ماذا عن أولئكَ الذين خسروا أماكنهمْ الآمنة في الماضي القريب قبل بضْع سنوات؟ ماذا عن أولئك الذين يعيشون حَجرهمْ الصحي في المنفى؟

-------------------------------------------------

تدورُ العديد من الأحاديث حول التأثير السلبي للانعزال الاجتماعي الذي نعيشه الآن على الصحة النفسية، والمختصون في هذا المجال عبروا عن قلقهم عن الثمن الذي سندفعه بسبب هذه الاجراءات الشديدة المتخذة لإيقاف هذا الوباء. وهوَ ما عبرت عنه الطبيبة النفسية المختصة هيدي يوب في مقابلة مع صحيفة dagbladet:

«تقييد الحريات يتطلبْ الكثير من الجهد، ولذلك من المهم أن نحصل على تفسيرات مناسبة توضح لنا أَهمية وسبب هذه الاجراءات التي تقيد حياتنا. بالإضافةِ لذلك فإن تواجد الفرد كجزء من العمل الجماعي لمكافحة الفيروس هو أمر يمنح الحماية النفسية»

نحتاج جميعاً دون استثناء للحماية النفسية في هذا الوقت، واللاجئون على وجهِ الخصوص بسبب تجارِبهم مع الحرب والاضطهاد والتي أجبرتهم على مغادرة بلادهم. فالتعايش مع ظروف الحجر الصحي قد يعيد ذكريات الاحتلال والاعتقال، أيام طويلة دون الذهاب للعمل أو الجامعة ستتيح الفرصة لتلك الذكريات لكي تسيطر على الواقع من جديد. ذكريات قد ترتبط أيضاً بفترةِ الانتظار في مراكز اللجوء لأشخاص كثر كانوا قد غادروا تلك المراكز منذ فترةٍ قصيرة ولم تتح لهم الفرصة بعد ليبنوا حياة آمنة في بلدهم الجديدْ.

أَحد العوامل التي تمنح الشعور بالأمان بالنسبة للشعب هو الحصول على المعلومات الصحيحة، وهو الأمر المتاح بشكل قليل بالنسبة للاجئين. خصوصاً أنَ هناك العديد من القضايا التي تحتاج لتحديثات يومية كمعرفة آخر القرارات التي اتخذتها الحكومة وأرنا سولبيرغ على سبيل المثال، كم هي سعة المشافي النرويجية فيما يخص غرف العناية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي؟ ما هي التفويضات التي حصلت عليها الحكومة من خلال قانون الطوارئ؟ وما هي تأثيرات حالة الطوارئ على الاقتصاد النرويجي؟

مما لا شك فيه أنَ المعلومات الأساسية حول هذا الفيروس متوفرة وبلغات متعددة، سواءً عبر منصات البلديات المختلفة والهيئات الصحية النرويجية، أو عبرَ العمل الجماعي التطوعي. ولكن هناك العديد من المعلومات التي تتحدث باستمرار في الفترةِ الأخيرة، والحصول عليها يتطلب قدرات لغوية ومعرفة وارتباط بالمجتمع المحيط، في المقابل فإن عدم توفرها يسبب شعوراً بالعجز وانعدام الأمان. ولذلك فإن هناك حاجة ماسة لتوفير التحديثات الأخيرة الخاصة بهذا الفيروس والاستراتيجية المتبعة لإيقافه وفق السياق النرويجي.

في صحيفة Bergens Tidene قبل أَيام، كَتبت إيرينا كينوندا حول فيديو يتم تداوله بكثرة بين المجتمعات الإفريقية هنا في النرويج. الفيديو يتمحور حول امرأة تنذر الناس عن احتمالية نهاية العالم وقد جعل المشاهدين له يفكرون بالمعركة ضد فيروس كورونا بطريقة مختلفة تماماً، طريقة ملؤها الذعر والخوف.

تكتب إيرينا:

«تحاول المرأة في الفيديو إظهار ملامح النبوة، حيث تتحدث عن إغلاق الكنائس في أوروبا وبأن الدور سيأتي قريباً على الكنائس في إفريقيا. المتاجر ستغلق، والطريقة الوحيدة للتبضع من الآن فصاعداً ستكون عبر إظهار ختم شيطاني طبع عليه الرقم ٦٦٦»

الصعوبات اللغوية ستجبر أيضاً العديد من اللاجئين على متابعة القنوات "الرسمية" في بلادهم والتي تدار أساساً عبر أنظمة ديكتاتورية تحاول بدورها نشر معلومات خاطئة حول هذا الفيروس سعياً نحو تقوية أجنداتها الخاصة أولاً ولتغطي على فشلها وانعدام الوسائل لديها ثانياً. لـذلك فإن عدم توفر المعلومات سيضع اللاجئين بين مطرقةِ الكورونا وسندان الاستغلال السياسي والديني.

الأزمة التي نعيشها الآن في النرويج تمنح فرصة مثالية للارتباط بشكل أكبر بين مختلف فئات الشعب، خصوصاً وأننا نقاتل عدواً مشتركاً "فيروس الكورونا" الذي يحاول اجتياح أجهزتنا المناعية دون اهتمام بجنسياتنا المختلفة أو لون بشرتنا. وقد علمتنا التراجيديات والمآسي عموماً أَنّها سيف ذو حدين، فإِما أن تكون سبباً في التحالف أو قد تفرقنا عن بعضنا البعض. فبعد سنة، أو عشرة أو مئة عام سيروي التاريخ حكايته عن وباء كورونا وما هي الوسائل التي اتبعناها هنا لإيقاف هذا الوباء، ولذلك نقف الآن أمام فرصة لنجعل هذا التاريخ يتحدث عن مواجهتنا لهذا الوباء معاً، أو عن تفرقنا وكيف كان هذا الوباء سبباً في ازدياد الفوارق وإحساس العجز عند البعض. باختصار فإن الجهود التي نبذلها الآن لتوفير الحماية الجسدية والنفسية للجميع ستكون صاحبة أثر كبير في السنوات القادمة.

كتابة:

أسامة خالد شاهين: طالب ماجستير ولاجئ.

رونا كونجسفيك: أخصائية في الطب النفسي.