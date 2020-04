«Kultur redder liv. Kultur er selve livet.» Slik avslutter kulturminister Abid Raja sin lange påskekronikk i Aftenposten 11. april.

Kulturlivet som han er øverste sjef for, benket seg spent.

Endelig en grundig redegjørelse fra kulturministeren, én måned etter at teatre, kinoer og museer stengte og kulturarbeidere tok skrittet ut i tomme luften.

Hva er strategien?

En måned uten livstegn fra sjefen, uten klare signaler til kulturinstitusjoner. Bør de permittere? Hva med budsjettet, og hva med neste år?

Hva med alt som blir utsatt, skal alt skje til høsten? Kommer noe i det hele tatt til å skje til høsten?

Hva er strategien, og hvem rådfører han seg med?

I kronikken får vi vite at: Raja har en favorittsang som minner ham om å ligge i gresset med den blå himmelen over seg. Han liker Bollywood-filmer og ble veldig rørt på Halvdan Sivertsen-konsert.

Balkongsanger i Italia og drive-in-konsert på Lillestrøm er fint, og Bob Dylans nye låt er et mesterverk. Til slutt at Frida Ånnevik og Markus Neby ga ham inspirasjon til å gjøre en god jobb.

Mye sånt.

Hva skal han gjøre?

Men endelig! Mot slutten snakker han til oss: «Dere som er så avgjørende for at vi får kjenne på liv verdt å leve. Som får blodet til å bruse i årene. Nå er det dere som går krevende tider i møte.»

Ja! Hva tenker han om det, og hva skal han gjøre? Det er jo bare et par avsnitt igjen av den lange kronikken, og endelig til kjernen.

«Regjeringen ønsker å hjelpe så mange som mulig gjennom krisen, men vi kommer helt sikkert ikke til å greie å nå alle. Det må vi innse, og det preger meg.»

Preger ham? Hva med oss?

«Som kulturminister får jeg likevel styrke i denne tiden, av hvordan kunst- og kulturlivet har håndtert situasjonen.»

Ok, så vi skal styrke ham?

Superhelter?

Til slutt må vi bare innse det. Kronikken er en personlig beretning om musikkens kraft og mangler forståelse for de kunstnerne han hyller som superhelter.

Superhelter på Nav. Superhelter som har mistet livsgrunnlaget.

Superhelter som ikke kan betale husleie, og som ikke får sove om natten fordi kompensasjonsordningen for frilansere ikke er operativ og det ikke kommer penger før ut i juni.

Fordi utstillingen er avlyst, og kinopremieren ikke kommer til å skje, fordi det er lenge til publikum vil våge seg inn i en tettpakket teatersal, selv om det blir lov.

Superhelter? Hva snakker du om? Kulturlivet blør!

Noen få, kjente artister når ut til publikum på nett. Hvor er støtten til alle de andre?

Hvor er oppmuntringen og forsikringene om at han jobber dag og natt, og hvor er planene og tiltakene?

Sjefen har forlatt bygningen

Kulturen er alene. Overlatt til oss selv, mens institusjoner stenges, utstillinger avlyses, inntekter uteblir og fremtiden er utrygg.

For sjefen har forlatt bygningen og drømmer om et gresstrå som kiler ham bak øret under en blå himmel.

De følgende står bak innlegget:

AU Kunstnernettverket ved

Monica Boracco, Dramatikerforbundet

Marianne Kleven, Norske Filmregissører

Hanne Øverland, Norske Kunsthåndverkere

Anders Hovind, Creo

Knut Alfsen, Norsk Skuespillerforbund

Kunstnernettverket representerer 19 kunstorganisasjoner og 29.000 kunstnere.

