Dette innlegget ble først publisert på Torbjørn Øverland Amundsens Facebook-side i en lengre versjon. Det gjengis her etter avtale med skribenten.

I disse dager står alle overfor små og store valg som kan være vanskelige å ta.

Her følger en teknikk og noen eksempler som forhåpentlig kan hjelpe deg til å ta bedre valg selv, og også forstå hvorfor myndighetene gjør sine valg.

Ta hensyn til usikkerheten

Det første man må erkjenne, er at det er veldig stor usikkerhet knyttet til situasjonen vi står i. Det er ting vi vet, men enda flere ting vi ikke vet.

En vanlig feil når man vurderer risiko i slike situasjoner, er at man ignorerer denne usikkerheten. Argumentet kan generaliseres slik som dette: «Vi vet ikke om denne påstanden stemmer, så vi kan ikke ta hensyn til den.»

På overflaten kan dette fremstå svært logisk. Men det er dessverre ikke riktig tilnærming. Vi er nødt til å ta hensyn til usikkerheten på et vis, selv uten fakta. Den enkleste metoden er å lage det som kalles en konsekvensanalyse.

Vi må gjøre noe vi sjelden gjør til vanlig: Vi må forstå antagelsene våre, anta at vi tar feil og også vurdere det motsatte av det vi faktisk ønsker å gjøre. Vi må finne ut hva det verste som kan skje, er, noe vi også sjelden gjør. Dette er veldig forskjellig fra vanlig risikostyring, hvor man vurderer sannsynligheten.

«Kan jeg trene sammen med andre?»

La oss ta noen enkle eksempler. Ingen av eksemplene har til hensikt å henge ut folk som allerede har gjort disse tingene. Jeg bruker dem fordi de er relevante.

Men merk, de er også forenklede. Kontekst er alt for risikostyring og vil fort gjøre at man kan komme frem til helt andre konklusjoner.

Eksempel 1: «Jeg møtte noen som var smittet eller er blitt satt i karantene, men jeg føler meg ikke dårlig. Kan jeg trene sammen med andre?»

Shutterstock

Usikkerheten her er at du ikke vet om du er smittet eller ikke. Men vi vet at du enten er smittet eller ikke.

1.1: Du er frisk og går på trening.

Konsekvens: Du får trent, og det verste som kan skje, er at du blir smittet.

1.2: Du er smittet og går på trening.

Konsekvens: Du vil sannsynligvis smitte mange av dem du trener med.

1.3: Du er frisk og går ikke på trening.

Konsekvens: Du får ikke trent, og det føles kjipt.

1.4: Du er smittet og går ikke på trening.

Konsekvens: Du får ikke trent, men det er bra for din egen helse, og du smitter ingen.

Konklusjon: Den positive konsekvensen av at du får trent, overskygges totalt av den negative konsekvensen av at du smitter mange flere. Du skal ikke trene.

«Er det ikke bedre å være på hytta?»

Eksempel 2: «Ingen i familien er syke. Er det ikke bedre å dra på hytta og være isolert der?»

Usikkerheten er hovedsakelig knyttet til én ting her. Er dere virkelig friske? Bare de relevante eksemplene er med.

2.1: Dere er smittet, men drar på hytta.

Konsekvens: Dere blir syke mens dere er på hytta og klarer ikke å dra derifra. Det er ikke kapasitet til å hjelpe dere eller til å behandle dere. Dere påfører samfunnet mye ekstraarbeid, i verste fall medfører det dødsfall.

2.2: Dere er ikke smittet og drar på hytta.

Konsekvens: Dere får det hyggelig på hytta. (NB: Noen drar på hytta for å unngå smitte, men man unngår like mye smitte ved å være hjemme, så lenge man faktisk holder seg inne. Men å være på hytta gir selvsagt andre muligheter. Ikke forveksle motivasjonen her.) Dersom dere klarer å holde dere isolert, er det ingen negative konsekvenser. Men dersom dere må innom butikker osv., så er smittefaren reell og øker sjansen for 2.1.

Konklusjon: Den positive konsekvensen av å være på hytta overskygges av den negative konsekvensen ved å være smittet og bli syk på hytta. Dere skal bli hjemme. Merk at konsekvensene forsterkes når mange folk gjør det de ikke burde. Dette er grunnen til at myndighetene må vurdere lovverket på dette området.

Følg denne oppskriften

Når du er i en situasjon hvor du må ta et valg, følg denne oppskriften:

1. List opp usikkerhetene.

2. List opp mulighetene.

3. Vurder de verste konsekvensene av mulighetene dine, gitt at hver usikkerhet er sann. Gjør vurderingen ikke bare for deg, men for dem rundt deg, og samfunnet.

4. Finn den verste konsekvensen av det du ønsker å gjøre.

5. Vei den konsekvensen opp mot den gevinsten du får ved å gjøre det.

6. Vurder om det virkelig er verdt å ta sjansen på å ta feil.

Jeg vil anbefale alle å følge med på hva Erna Solberg sier hver dag. Ikke forvent at myndighetene alltid gjør det rette, men forvent at de korrigerer så fort som mulig. Følg rådene som de kommer med. De blir gitt med utgangspunkt i komplekse vurderinger som vi ikke har tilgang til.

Husk at når myndighetene innfører drastiske tiltak, er det fordi de heller vil gjøre feil som unngår de verste konsekvensene.

Viruset på sitt verste

Dette kommer antagelig til å gå bra for de aller, aller fleste i Norge. Vi bor i et rikt land som tåler de økonomiske kostnadene. Vi blir også flinkere til å tenke på hverandre om dagen.

Men ikke glem at det finnes mennesker utenfor Norge, og da tenker jeg spesielt på dem som sitter i flyktningleirer, de som ikke har noe å stille opp med mot denne sykdommen.

Det er nok der vi vil få se dette viruset på sitt verste.

Hvis du kan støtte dem på et vis, gjør det!