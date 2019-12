Færre biler gir mer folkeliv, mindre utslipp, mindre støy og sunnere luft. Biler tar opp plass vi kunne brukt på å skape hyggelige og inkluderende byrom. Det er spesielt viktig i en bydel med store levekårsutfordringer og hvor mange bor trangt.

I bydeler som Gamle Oslo kan vi gjøre bilen overflødig på sikt hvis vi tar noen politiske grep. Derfor skal vi utarbeide en strategi for å gjøre det mulig å bo i Gamle Oslo uten å eie egen bil innen 2025.

Skal innhente kunnskap

Erling Dokk Holm kommenterer dette 4. desember i Aftenposten. Han mener at det kan være usosialt å fjerne bilene fra bydelen, og poengterer at mange tross alt er avhengige av bilen sin, også i sentrum.

Dokk Holm etterlyser kunnskap om hvem som eier bil, hva de trenger den til og hva disse folkene tjener. Det gjør vi og! Det er derfor vi skal innhente kunnskap og lage en strategi.

Det er ingen tvil om at det er mange som fortsatt trenger bil i Gamle Oslo. En tredjedel av bydelens husstander har bil, og flere av disse husstandene har ikke et godt nok alternativ i dag.

Kanskje ligger skolen eller fritidstilbudet for langt unna hjemmet? Kanskje går ikke bussen dit de skal?

Vi vet ikke nå, men etter et grundig utredningsarbeid vil vi skaffe oss oversikt over hvilke politiske grep som må tas og hvilke unntak som må gjelde.

God sosialpolitikk

Ingen vet bedre enn oss som bor her, at Gamle Oslo er en bydel med store levekårsutfordringer og store forskjeller. Det må vi prøve å endre med god sosialpolitikk og gjennom boligpolitikken.

Det er ikke ved å frede bilen at vi løser sosiale problemer.

Å legge til rette for en politikk der folk ikke lenger må investere tungt i egen bil, er ikke bare god byutviklings- og klimapolitikk, men også god sosialpolitikk.

Dokk Holm trekker frem håndverkere, drosjesjåfører og kjøreskolelærere som yrkesgrupper som vil trenge bil uansett. Det har han så klart rett i.

Når vi vil planlegge oss ut av privatbilisme, er det nettopp privatbilisme og ikke arbeidsbilisme vi tenker på.

Tjenester der folk bor

Det er både sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft som ligger til grunn for bilpolitikken vår.

Noen opplever kanskje i dag at de har behov for privatbil. Vårt svar på dette vil være å bygge ut og beholde tjenester der folk bor og fortsette å satse på sykkel, kollektiv og bildeling, slik at folk ikke trenger å eie egen bil.

Vi håper å komme dit innen 2025. Krevende tider krever hårete mål.