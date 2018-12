Kort sagt, mandag 10. desember

Hva hjemmefronten visste

Stor takk til Sidsel Levin for hennes innlegg i Aftenposten 28. november. Hennes fremstilling av det forferdelige hendingsforløpet høsten 1942 er helt i samsvar med det vår far, Tor Skjønsberg, fortalte oss om jødeforfølgelsene i Norge under krigen. Å fremstille begivenhetene som et villet svik er ikke bare provoserende, men også utrolig trist.

Takk også for Sidsel Levins balanserte forståelse av at det ikke nødvendigvis dreide seg om mangel på vilje, men like meget evnen til å tro på hva som skulle skje og muligheten til å handle. Etter krigen frasa både vår far og kretsen rundt ham alle forsøk på å gjøre dem til helter. Det var de ikke. De forsøkte bare å ivareta kjerneverdiene i det norske samfunn. Det synes vi også Sidsel Levin har gjort med sin artikkel.

Helen, Anne og Else Skjønsberg

PSA-testing av friske menn - nødvendig eller unødvendig?

I Aftenposten skriver tre eksperter om prostatakreft. Blant de «gode» nyhetene fremføres at PSA-testing av friske menn ikke er nødvendig.

Statistisk har dette noe for seg. Men på individnivå: En mann kan leve i fred og ingen fare inntil for eksempel vannlatingsproblemer fører frem til PSA-prøver og andre undersøkelser som viser at han ikke bare har kreft i prostata, men også i bløtvev og i skjelett. Det er uhelbredelig og dødelig. En PSA-test kunne bidratt til diagnose før spredning og gjort pasientens utsikter bedre.

Nå ønsker man ikke alminnelig testing av friske menn på grunn av faren for overbehandling. Men hvem er ansvarlig for behandlingen? Det er legene, som må øve på denne pedagogiske oppgaven. Oppgaven er vanskelig, for ingen pasient vil ha kreft i kroppen. Men skal legene feige ut ved å si: Ikke PSA-prøver, så slipper vi problemstillingen? Og vil ikke menn med spredning da bli ofre for denne holdningen?

Legenes utfordring må være: Hvordan skal vi utvikle oss så vi kan evne å finne den rette behandling for menn med påvist prostatakreft?

Helge Haukeli, pasient, Jaren