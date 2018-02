Lene Alexandra Øien, en svært kjent personlighet i fitnessmiljøet, delte med sine over 50.000 følgere bildet du ser her. Budskapet fra foredragsholder Gunn-Karin Sakariassen er kort fortalt helt på jordet, og spiller på det fullstendig falske premisset om at en lang rekke vanlige og næringsrike (!) matvarer bør unngås i kostholdet.

Rådene strider, med noen unntak som brus, godteri og fast food, mot det samlede kunnskapsgrunnlaget som finnes, og er rett og slett ikke riktige påstander i det hele tatt. De er stikk i strid med hva som er å anbefale, men dette er ikke noe nytt fra det alternative ernæringsmiljøet.

Der finner man som regel på sin egen virkelighet fremfor å forholde seg til systematiske undersøkelser og den objektive virkelighet.

Fire ting å notere seg for dem som vil gi råd

1. Tåler man ikke å bli konfrontert med faktakunnskap er det ganske problematisk å jobbe med å hjelpe mennesker — særlig når man bidrar til å problematisere vanlig mat.

2. Å være selvutnevnt sulten på kunnskap og utvikling i sosiale medier er ikke alltid ensbetydende med at samme person faktisk tar dette på alvor i det virkelige liv. Men det høres bra ut, da i hvert fall.

3. Ironialarm: Det beste for å utvikle seg er ikke å ha samtaler med folk som er uenige med deg. Ikke å måtte tenke litt over ting man sier og innflytelsen det har på andre … Nei, selvfølgelig ikke!

Noe av det jeg (og mange andre) har lært aller mest av er det gangene jeg er blitt sagt imot og har måttet reflektere over egen praksis. Etterpå har jeg i flere tilfeller innsett at jeg hadde feil om et tema.

4. Er det én egenskap «coacher» med svært begrenset ernæringsutdanning burde ha på plass i ernæringsspørsmål, så er det ydmykhet og åpenhet for å ta feil. Ikke ignoranse, arroganse og inkompetanse.

Det er sikkert veldig behagelig å leve i en verden der det bare er greit å få positive meldinger med folk som heier, og der ethvert konstruktivt innlegg tolkes som et angrep på deg som person, fremfor budskapet ditt. Det er imidlertid ganske naivt.

Vitenskap og fakta bedre enn tro og ideologi

Innenfor emner hvor man har faktabasert kunnskap med veldig entydige svar, er det håpløst å diskutere med folk som likevel synes de kan ha sin egen mening (for eksempel at vi skal frykte gulroten).

Men nei, det kan du faktisk ikke. Det er derfor vi har fakta og vitenskap, og i ernæringsråd ikke bruker enkeltpersoners meninger basert på tro og ideologi.

Kritikken ble avspist med «har ikke lest bøkene» og «mind my own business». Ironien i dette er at det er akkurat det jeg gjør.

Min og andre ernæringsfagliges business er å hjelpe folk. Å spre sunne faktabaserte kostholdsråd. Å si imot og være en motvekt til alt ernæringsfjaset som finnes der ute, deriblant fra «ernæringsterapeuter».

At folk som er på jordet og ikke tåler kritikk finner det ubehagelig, bryr jeg meg generelt svært lite om, må jeg innrømme. Med det sagt: målet mitt er IKKE å lage kvalm. Målet mitt er å få bukt med tull og tøys og få frem mer av det som er riktig.

Det er dessverre mange som promoterer «ja og nei-mat» og grunnløst demoniserer matvarer.

Til sist, bare for å være i forkant:

Det er så forutsigbart (og morsomt) at når personer med sterke meninger og feilaktige faglige påstander blir konfrontert med dette, er forsvaret fra dem selv + følgerskaren at vi må «slutte å være så misunnelig a», «janteloven ass.» osv.

Når alt annet feiler og du ikke har noe å komme med: spill på janteloven!

