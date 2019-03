NSB er en bedrift i hard konkurranse, ikke et tilsynsorgan eller direktorat. Det tar ikke Språkrådet hensyn til. Språkrådet anbefaler oss også å velge et navn uten betydning. Dermed motsier de seg selv.

NSB har vært i dialog med Språkrådet siden i høst. De anbefaler oss primært ikke å skifte navn. Hvis vi må skifte navn, anbefaler de heller å bruke bokstavene NSB uten at det er en forkortelse for Norges Statsbaner.

Det strider mot rådet deres om å velge et gjennomsiktig navn som beskriver hva vi driver med. Bokstavene N, S og B sier ingenting om hva vi leverer.

Vi er heller ikke Norges Statsbaner lenger – vi eier ikke baner, stasjoner eller tog, vi er store på buss, vi utforsker andre transportmidler og vi opererer i Sverige.

NSB gir assosiasjoner til hele jernbanen, uavhengig at om det er en forkortelse eller ei. Rådet om kun å benytte forkortelsen, kan vel heller ikke være et godt språkråd. Det er ikke beskrivende. Og det gir assosiasjoner til noe vi ikke lenger er.

Ingen markedsføring, takk

Direktør i Språkrådet Åse Wetås skriver i Aftenposten 13. mars at en statlig konkurranseutsatt bedrift skal nedprioritere markedsføring. Trausthet er verdifullt, mener Språkrådet. Man skal unngå ren pynt og reklame i navnet.

Det faller på sin egen urimelighet. Vi er en konkurranseutsatt bedrift som kjemper om kundene og hver inntektskrone mot internasjonale og nasjonale bedrifter.

Markedsføring og merkevarebygging er helt essensielt for oss.

Og hvordan kan et rådgivende organ gi råd om hvordan en bedrift som opererer i et marked skal skaffe inntekter, når de ikke anerkjenner markedsføring som viktig? Og når de mener trausthet er verdifullt?

Vy beskriver reiseopplevelsen

Navnet Vy beskriver ikke hvilke transportmidler vi kjører, men følelsen du får når du er på reise. Vy er med andre ord forbundet med reise, men ikke på den tradisjonelle måten. Vy uttrykker at vi gir våre kunder opplevelser og utsikter på reisen. Å se ut av vinduet mens du nyter utsikten og lar tankene fare.

Navnet beskriver også at vi har vyer og ambisjoner på vegne av kundene våre. Det er et ekte norsk ord som fungerer på nynorsk og bokmål, det er kort og enkelt og det viser at vi er på vei inn i noe nytt.

Retningslinjene passer ikke for oss

Hadde vi vært et statlig direktorat, tilsyn eller organ, hadde vi selvfølgelig ikke valgt å hete Vy. Retningslinjer for fastsetting av navn på statsorganer, som Språkrådet forvalter, passer godt for eksempelvis Mattilsynet, Statens legemiddelverk og Jernbanedirektoratet, som ikke konkurrerer i et marked.

Vi mener at Språkrådets retningslinjer ikke fungerer for statlig eide konkurranseutsatte bedrifter som kjemper om kundene og hver inntektskrone.

