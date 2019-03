I 2018 leste jeg 75 bøker. Ikke oppsummeringer, ikke minibøker, men 75 fullblodsbøker av varierende lengde og innhold.

Hvordan?

Er jeg ansatt på bibliotek eller i bokhandel? Er jeg litteraturstudent? Er jeg enslig, ensom og usosial? Absolutt ikke! Jeg er småbarnsfar, fulltidsansatt ingeniør og aktiv i vennekretser og nærmiljø. Så hvordan klarte jeg å lese fem ganger så mange bøker som gjennomsnittet?

Det er tre svar: Lydbøker, lesehastighet, og klar målsetning.

Jeg har lenge vært glad i å lese og leste tidligere en bok i ny og ne. Da vi fikk vårt første barn i 2017, ble det lite tid og overskudd til å sette seg ned med en god bok, men lysten var fortsatt der.

Lydbøker ble redningen. Under oppvasken, til og fra jobb og på trilleturer kunne jeg ta med meg Gone Girl, 7 Habits of Highly Effective People og Homo Deus; Lao Tze, Rothfuss og Emerson. På 2 X hastighet.

Du leste riktig. Det går an å øke avspillingshastigheten på lydbøker, og har du først begynt med det, er det vanskelig å gå tilbake.

Det finnes mange lydbøker der ute med opplesere som tar seg svært god tid til å uttrykke hver eneste stavelse. De høres unaturlige ut og blir fort kjedelige. Ved å øke hastigheten må hjernen konsentrere seg mer for å forstå lydene, og det gjør det mindre kjedelig.

Hver gang jeg irriterte meg over hvordan teksten ble lest, økte jeg hastigheten til jeg igjen kunne konsentrere meg om hva som ble lest. Et sted mellom 1,8X og 2,3X ble etter hvert normalt.

Hvorfor

På disse to måtene leste jeg nesten én bok i uken høsten 2017. Målet måtte jo derfor være å lese over 52 bøker i 2018.

Både lydbøker, e-bøker og papirbøker ble medbrakt og åpnet fremfor musikk, mobil og TV, til jeg var sikker på at jeg ville nå målet. Men hvorfor ville jeg nå dette målet? For å skryte, kanskje?

Den viktigste grunnen til at jeg skriver dette i mars og ikke 1. januar; er at jeg ville være sikker på at jeg leste av de rette grunnene. Ikke for å hovere. Ikke for å oppfordre heller, men for at du kan slippe, og for å advare mot dem som skryter av slikt.

For hvorfor leser man i det hele tatt bøker når både film og videospill kan fortelle historier raskere og med høyere intensitet? Når man kan se oppsummeringsvideoer på nettet eller lese «de tre viktigste punktene fra ...» om nesten alt av god litteratur?

Svaret er: Fordi det ikke endrer livet ditt. Jeg ville lese over 52 bøker på ett år fordi jeg trodde det kom til å gjøre meg smartere. Ved å sluke så mye lærdom jeg klarte, kunne jeg ta bedre valg i mitt eget liv. Bli visere, rett og slett.

Hvorfor du ikke trenger å gjøre det samme

Jeg kan fortelle deg at jeg føler meg visere enn for ett år siden, men langt fra så mye som det høyere antallet bøker skulle tilsi.

Ja, jeg har huket av mange bøker på leselisten min. Ja, jeg har lest klassikere og mesterverk. Men jeg har lært lite av dem.

Ved å konsentrere meg om inntaket og lite om bearbeidelse og implementering erkjenner jeg at jeg har hentet lite visdom fra de 75 bøkene, selv om jeg kan bekrefte at flere av dem inneholder mye visdom.

Jeg synes Seneca sier det bra:

«Overalt betyr ingensteds. Når et menneske bruker all sin tid på å reise utenlands, ender det opp med å ha mange bekjente, men ingen venner.

Og det samme må gjelde den som søker intimt kjennskap, ikke til en enkelt forfatter, men med dem alle i stor hast.

Mat gjør ingen nytte og blir ikke tatt opp i kroppen hvis den forlater magen så fort den er spist.

Ingenting hindrer tilfriskning så mye som hyppig bytte av medisin. Intet sår vil heles hvis man prøver den ene salve etter den andre.

En plante som stadig flyttes på, kan aldri vokse seg sterk.»

Refleksjon. Bearbeidelse. Implementering.

Dette er tre viktige ord jeg kommer til å ha mer fokus på fremover, og noe jeg vil anbefale fremfor å lese mest mulig. Det hadde vært bedre om jeg hadde valgt ti av disse bøkene og lest dem sakte fem ganger.

Alt er likevel ikke tapt, for 2018 har gitt meg gode muligheter til å finne ut hvilke bøker som er verdt å lese igjen i 2019. Høyt på denne listen står 48 Laws of Power av Robert Greene, Tao te Ching av Lao Tze og Bildet av Dorian Gray av Oscar Wilde.

