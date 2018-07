Kort sagt, lørdag 28. juli

Ulovlig sykling på gravlunder i Oslo

Oslo kommune har i alle år hatt klare regler for gravlunder. Det er blant annet bestemt at på våre gravlunder og kirkegårder skal det alltid herske fred og ro.

For å informere om dette finnes det skilt ved alle innganger til gravlunder/kirkegårder, hvor det blant annet står: «All lek, sykling, skiløping, solbading, etc. er forbudt» og at hunder skal føres i bånd.

Jeg opplever at forbudet mot sykling på gravlunder brytes daglig, og hele familier er observert syklende. Jeg oppfordrer derfor både voksne og barn om å respektere reglene som er satt. Det er lov å trille sykkelen gjennom gravlunden!

Petter Heier, Oslo

Sentralt å løfte frem vitneberetninger

Per Anders Langerøds kronikk i Aftenposten 21. juli stiller betimelige spørsmål syv år etter terroren: Hva kan gjøres for å bekjempe hatet som skapte 22. juli? Hvordan sikre at nye generasjoner ikke glemmer?

I 22. juli-senteret diskuterer elever disse spørsmålene hver dag. Siden 2015 har over 20.000 elever besøkt læringssenteret, og pågangen øker. Hva kan vi bidra med?

I den grad 22. juli er til stede i elevers bevissthet, er det i minkende grad som egne minner, og i økende grad som del av et kollektivt minne formidlet mellom generasjoner. Å løfte frem vitneberetninger, slik Langerød foreslår, er helt sentralt.

I undervisningstilbudet «Min historie – personlige fortellinger fra og om 22. juli», inviteres vitner inn i klasserommet. Vitneberetninger legger til rette for diskusjon rundt terrorens betydning og berører et bredt spekter av spørsmål tilknyttet alt fra ytringsfrihet til historiebruk.

Som Langerød skriver, kreves bred innsats for å bekjempe hatet bak 22. juli. Ett mål må være at ungdom tilbys et mangfoldig grunnlag for refleksjon rundt hva terroren kan lære oss.

Å formidle historiene gir ingen garanti, men er avgjørende for å holde samtalen om 22. juli levende. Vi inviterer med glede Langerød inn i arbeidet for å løfte frem flere.

Maja Gudim Burheim, rådgiver/vitnekoordinator, 22. juli-senteret