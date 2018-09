Kjære Erna Solberg og Jonas Gahr Støre,

Nylig så jeg Riksteaterets versjon av Olaug Nilsens roman Tung tids tale, i et fullsatt kulturhus i Orkanger. Stykket gjorde sterkt inntrykk. Stemningen underveis og applausen etterpå tydet på at stykket også gjorde sterkt inntrykk på de fleste andre i salen. Jeg kan anbefale dere å se stykket når det etter hvert skal spilles på Det norske teateret i Oslo.

I programheftet siteres dere begge med forståelsesfulle kommentarer. Du, Erna, mener at innholdet vil «gjøre noe med hvordan vi behandler pårørende». Jonas skriver at dette «gir oss innsikt i hvor viktig det er at vi har gode velferdsordninger som kan gi støtte og avlastning når dette trengs».

Ord er ikke handling

Samme dag som jeg så teaterstykket, kommer du, Jonas, med forslaget om å gi foreldre en ekstra ferieuke! Jeg er forelder til en 43 år gammel utviklingshemmet kvinne med autistiske trekk. Det var kanskje ikke meg du tenkte på? Og ferie for meg – fra hva og hvem?

Forståelsesfulle ord i et teaterprogram er til liten nytte når de ikke følges av handling! Jeg skulle ønske at dere som er Norges ledende politikere, ville engasjere dere for levekårene for mennesker med utviklingshemning, autisme og andre funksjonshemninger.

I de norske storbyene bor i dag så vidt over halvparten av alle utviklingshemmede over 18 år i egne boliger. Mange har ventet i årevis på bolig. Min datter har ventet i 16 år!

Egen bolig til alle utviklingshemmede burde være en liten sak å gjennomføre. En NOU fra 2016 («På lik linje») viser imidlertid også at det er store mangler ved opplæring, arbeid og muligheter for å delta i fritidsaktiviteter for disse menneskene. Dette gjelder også for personer med autisme eller andre funksjonshemninger.

Stemmesanking over solidaritet

Norge har antagelig noen av de beste velferdsordningene i verden for sine friske borgere: Vi er blant de landene som har lengst svangerskapspermisjon, vi har kontantstøtte, og vi har en meget god sykelønnsordning når ellers friske folk blir syke. Vi har fantastiske pensjonsordninger. Nå vil altså du, Jonas, også gi en ekstra ferieuke til friske, unge foreldre. Kanskje dette forslaget kan gi Arbeiderpartiet et par ekstra stemmer? Det kan hende.

Jeg skulle likevel ønske at du hadde presentert en målrettet politikk for å bedre levekårene for personer med utviklingshemning, autisme og andre funksjonshemninger. Programfesting av konkret innsats for mennesker med spesielle behov ville vise at partiet likevel har en ideologisk plattform – at det er et solidaritetsparti.

Uforpliktende og glemt

Dessverre Erna, er dine ord i det samme programmet enda mindre forpliktende.

Dine ideologer i Civita er naturligvis langt mer bekymret for de «luksuriøse» sykelønnsordningene våre og for hva formuesskatten koster oss, enn av levekårene for personer med utviklingshemning, autisme og andre funksjonshemninger. Tanken har knapt streifet dem?

Og forresten: Allerede i 1999 bekymret Fremskrittspartiet seg for omsorgen for mennesker med utviklingshemning. Bare så det er nevnt – selv om det etter 20 år sikkert er glemt?

